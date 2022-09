Jean-François Piège de sortie avec sa femme Elodie scintillante, face à un autre Top Chef en couple !

Lundi 5 septembre 2022, une soirée événement regroupait tout le gratin parisien. Moma Group, qui détient bon nombre d'établissements branchés à Paris, Saint-Tropez mais aussi à travers le monde à l'instar d'Andia, Noto ou encore Casa Amour, célébrait son 10e anniversaire. Pour l'occasion, bon nombre de stars ont fait le déplacement. Parmi elles, Nagui a fait sensation avec sa fille Nina, son sosie, ou encore le couple formé par Sophie Davant et William Leymergie, rarement de sortie. Ce n'est pas tout : de grands noms de la gastronomie étaient également de la partie.

Jean-François Piège ne pouvait manquer l'événement. Le célèbre chef est aux commandes de Mimosa, sa nouvelle adresse située dans le prestigieux 8e arrondissement de la capitale... et lancée en 2021 par Moma Group. Il ne pouvait donc manquer cette soirée sous aucun prétexte ! Chic en noir et blanc, l'ex-juré de Top Chef n'est pas venu seul. En effet, il est accompagné de sa femme Elodie, divine elle aussi. La jolie blonde, avec qui il a deux enfants (Antoine, 6 ans et Pia, 2 ans), prend la pose en chemise blanche et veste blazer dorée assortie à sa jupe. Le couple fait sensation !

La gastronomie étant à l'honneur, un autre visage bien connu des fans de Top Chef a fait crépiter les flashs des photographes. Il s'agit de Mory Sacko, révélé lors de la onzième saison du célèbre concours culinaire de M6 remportée par David Gallienne. Le jeune chef s'est affiché en charmante compagnie, au bras de sa belle et douce compagne prénommée Emilie. Les amoureux forment un duo à la maison mais aussi derrière les fourneaux. "C'est ma compagne qui gère la partie administrative et financière, ainsi que la coordination générale du restaurant. On a peu de temps pour nous, mais elle est un rouage essentiel pour moi. Elle est la tête et je suis les mains en cuisine", avait raconté Mory Sacko à Télé 7 Jours en février 2022.

En bref, cette soirée a réuni du beau monde !