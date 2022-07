Jean-Paul Rouve et Sylvain Tesson : Tous les deux en couple avec une même ex célèbre

Jean-Paul Rouve, que l'on retrouve dans RRRrrrr!!!, d'Alain Chabat, ce mercredi 13 juillet 2022, sur TFX, est le père de Clotaire. Un jeune adolescent de 14 ans qui est déjà un véritable artiste, passionné de dessin. Et la mère du fils de l'acteur n'est autre qu'une célèbre femme de lettres qui a également été la compagne de Sylvain Tesson. En effet, Bénédicte Martin est l'une des compagnes les plus marquantes de Jean-Paul Rouve puisque c'est ensemble qu'ils ont donné naissance à Clotaire, en 2007. Si elle a sorti de nombreux ouvrages, elle a également collaboré avec plusieurs titres de presse en tant que journaliste, comme Paris Match, Le Point, Marianne, VSD, Libération.

Si elle a partagé la vie de l'interprète de Jeff Tuche, elle a aussi vécu une histoire avec Sylvain Tesson. À 44 ans, celle qui s'est fait connaître en 2003 avec son premier livre, un recueil de nouvelles érotiques intitulé Warm Up, se serait même inspirée de leur romance pour un de ses bouquins. Dans L'Homme nécessaire, paru en 2018, Bénédicte Martin raconte sa passion amoureuse et destructrice avec Sylvain Tesson. L'amour, le sexe, la rupture, la tentative de suicide, elle couche tout sur papier. L'ouvrage évoque également la chute de Sylvain Tesson, celle qui lui vaut d'avoir encore aujourd'hui le visage à moitié paralysé.

Une mère pas très à l'aise

Au sujet de son rôle de mère avec Clotaire, Bénédicte Martin avait confié ne pas être très à l'aise, au site Gonzai.com. "Je ne me suis jamais reconnue dans les discussions entre mamans ou les réunions parents-profs, a-t-elle fait savoir. Ce rôle de mère ne m'est pas naturel. Et pourtant, ça m'intéresse de me questionner sur ce que je peux lui transmettre malgré cette difficulté effective dans la transmission, donc d'écrire là-dessus." Elle avait d'ailleurs admis avoir d'autant plus de mal qu'il s'agissait d'un garçon. "J'aurais sans doute trouvé cela plus facile d'élever une fille, un garçon, ça me perturbe", a-t-elle ainsi ajouté. Les téléspectateurs avaient pu découvrir dans Burger Quizz le jeune Clotaire, parfait mélange de ses deux parents.