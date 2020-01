Kate Middleton : Jean et brushing pour un petit déjeuner décontracté

L'agenda de ce début d'année est décidément bien rempli pour la duchesse de Cambridge. Ce 29 janvier 2020, Kate Middleton a effectué une nouvelle sortie en solo. Toujours aussi engagée dans les domaines de la petite enfance et de la santé, l'épouse du prince William s'est rendue dans une crèche du Sud de Londres le temps d'un petit déjeuner.

Pour cette nouvelle visite, la mère de George (6 ans), Charlotte (4 ans) et Louis (1 an) a quitté son tailleur en tweed Dolce & Gabbana porté la veille pour un nouveau look plus décontracté en pull blanc, jean slim noir, bottines assorties et un élégant manteau bleu. La Britannique de 38 ans a également retrouvé sa bague de fiançailles, qu'elle avait retirée la veille pour aller à la rencontre d'enfants malades.

Kate Middleton a distribué jus d'orange et tartines pour une bonne raison puisqu'elle s'est entretenue avec des enseignants et parents sur l'importance de la nutrition dans le développement de l'enfant. Un sujet directement lié à la grande enquête nationale sur la petite enfance qu'elle a lancée la semaine dernière lors d'une tournée express de 24 heures entre Cardiff, Birmingham et la prison de Woking : "Je suis si contente que plus de 100 000 personnes à travers le Royaume-Uni aient déjà répondu, et je suis impatiente de voir les résultats", s'est-elle réjouie mercredi matin, comme l'a rapporté le Daily Mail.

Cette visite en crèche est la troisième apparition de la duchesse en trois jours. Après avoir pris part à une cérémonie de commémoration des 75 ans de la libération du camp d'Auschwitz avec le prince William lundi soir, Kate Middleton a participé à un atelier créatif organisé par la National Portrait Gallery à l'hôpital Evelina de Londres mardi.