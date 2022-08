Kate Middleton : Son dernier look décrypté, un message caché révélé !

Après avoir démontré ses talents de navigatrice, Kate Middleton était de retour sur la terre ferme, le 2 août. La duchesse était vue dans une tenue recyclée, dans les tribunes du Sandwell Aquatics Centre de Birmingham, pour assister à une épreuve de natation dans le cadre des Commonwealth Games. Et, côté look, un détail n'est pas passé inaperçu.

Confortablement assise avec son mari le prince William et leur fille Charlotte (7 ans), Kate Middleton a capté les regards avec son élégant costume deux pièces intégralement blanc, griffé Alexander McQueen. Mais, surtout, ses bijoux ont retenu l'attention. Et pour cause : alors qu'il s'agissait de la toute première sortie de la princesse Charlotte sans ses frères, George (8 ans) et Louis (4 ans), Kate avait opté pour un ensemble composé de boucles d'oreilles et d'un collier de chez Mappin & Webb, des bijoux portés initialement lors du baptême de sa fille, en 2015. Un beau clin d'oeil à Charlotte, laquelle a vibré pendant la compétition, tour à tour excitée ou dépitée !

L'ensemble de bijoux porté par Kate Middleton (40 ans) vaut une très coquette somme comme le rapporte le site du Mail Online. Les boucles d'oreilles, de la collection Empress et faites de diamants, valent ainsi 4500 euros. Quant au collier de la même collection, en or blanc et diamants, il vaut lui 2400 euros. On imagine que la duchesse de Cambridge a vérifié deux fois sous son siège avant de partir qu'elle n'avait pas perdu une boucle...

Kate Middleton, fervente amatrice de sports et patronne de plusieurs associations sportives, fait attention au coût de sa garde-robe, alors qu'une partie des Britanniques est opposée à la famille royale même si le récent Jubilé de Platine de la reine Elizabeth II a été un succès populaire. Ainsi, il n'est pas rare que la duchesse utilise à plusieurs reprises les mêmes tenues ou les mêmes accessoires. Cela ne l'empêche nullement de toujours briller par son élégance, son sens du chic et de la décontraction, se faisant l'une des meilleures ambassadrices de la couronne.