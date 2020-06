La télé-réalité en deuil après la mort tragique du bébé d'un proche

"Tu seras toujours dans nos coeurs Lev", a écrit Jazz sur son dernier post Instagram, publié le mercredi 10 juin. C'est avec une photo d'elle en maillot de bain accompagnée de ces quelques mots que la star a annoncé le décès de Lev, le futur bébé de son agent. Une mort qui la bouleverse.

"Je ne posterai pas aujourd'hui parce que parfois le coeur passe avant tout", a-t-elle ensuite écrit en story avant d'apporter son soutien à son agent Wesley Nakache et sa compagne qui ont perdu leur enfant à huit mois de grossesse. Une tragédie annoncée par le papa sur sa page Instagram : "A un mois de ton arrivée. C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons que notre petit ange s'est envolé. Merci de votre soutien et de respecter l'intimité de cette douloureuse épreuve familiale. Quant à toi, ma princesse, je ne t'oublierai jamais. Tu seras dans nos coeurs toute notre vie comme ton nom l'indique...", a-t-il écrit en légende d'une photo où il pose avec sa compagne et leur fille Lennie, âgée de 1 an.

Jazz qui sait ce qu'est la douleur de perdre un bébé - la maman de Chelsea (2 ans) et Cayden (1 an) ayant fait une fausse couche fin 2019 - a aussi commenté cette publication : "Tellement mal de ce qu'il vous arrive, vous êtes tellement forts, je vous admire, et mon amitié sera toujours à vos côtés dans toutes les épreuves." Mais la jeune femme, que ses fans soupçonnent d'être actuellement enceinte, n'est pas la seule à apporter son soutien au couple.

Martika Caringella (Mamans & Célèbres), maman de Mia (7 mois dans quelques jours), a par exemple écrit : "Je serai toujours près de vous quoi qu'il arrive ! Par le coeur et la pensée. Je vous aime fort. Restez forts." Daniela Martins (Secret Story ), maman de deux enfants, une petite fille de 3 ans et un petit garçon de 1 an, a de son côté rédigé : "Mon Dieu. Je pense tellement, mais tellement fort à vous. Vous êtes une famille si belle et unie, que toute la force du monde soit avec vous."

Émilie Nef Naf (Mamans & Célèbres), maman de Maëlla (7 ans) et Menzo (5 ans), Charlène (Secret Story), maman de Thyam (bientôt 1 mois), Julia Paredes, maman de Luna (3 ans), Hillary Vanderosieren (Les Ch'tis) qui est sur le point d'accoucher, Émilie Fiorelli, maman de Louna et qui est enceinte de son deuxième enfant, Stéphanie Clerbois (Mamans & Célèbres), maman de Lyam (5 ans), Mélanie Martial (Secret Story) maman de Swan (1 an), Barbara Lune (Les Anges), maman de Esteban (5 mois dans quelques jours), Wafa (Koh-Lanta), maman de Jenna (1 an) et Manel (14 ans) et bien d'autres encore ont toutes soutenu Wesley et sa compagne.