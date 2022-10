Lara Fabian sensationnelle à l'Olympia pour fêter ses 30 ans de carrière

Lara Fabian a fait le show mardi 4 octobre, dans la salle mythique de l'Olympia et dans une très élégante robe noire. La chanteuse aux 20 millions d'albums vendus partout dans le monde était de passage dans la capitale pour la tournée Beet Of, qui célèbre ses 30 ans de carrière. De Je t'aime à Je suis malade en passant par J'y crois encore, Caruso, ou encore Adagio... L'artiste belgo-canadienne a chanté ses plus grands tubes qui ont marqué les esprits des Français, notamment dans les années 90.

De quoi émerveiller et rendre nostalgiques ses nombreux fans venus des quatre coins de la France et peut-être même du globe pour assister à ce concert exceptionnel de leur idole. La veille, la jolie blonde était déjà sur la scène de l'Olympia. Car oui, deux dates étaient prévues pour l'occasion, alors qu'elle était déjà sur place, à Paris, pour assister à quelques défilés de la Fashion Week et faire la promotion de son dernier livre Tout (publié le 22 septembre dernier chez Libre Expressio) dans lequel elle se livre à coeur ouvert au travers de 17 histoires personnelles jamais racontées.

Elle se dévoilait alors en petite tenue dans sa loge à quelques heures de son concert, avec ses cheveux lâchés au brushing parfait, une jolie paire de collants transparents et un débardeur noir mettant en exergue sa silhouette tonique et sportive. On l'apercevait alors en train de poser ses mains sur les hanches et se pencher en avant en mimant un bisous face-caméra. Un geste certainement adressé à sa communauté sur Instagram. "Mais quelle bombe", "Magnifique cette photo", "Wow", "Quelle bombasse", "On valide grave", s'étaient émerveillés ses fans face à cette pose sexy de la chanteuse.