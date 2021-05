Le prince Harry aurait appris la mort de son grand-père par la police

C'est le protocole dans la Monarchie. Dès qu'un de ses membres emblématiques meurt, ses proches reçoivent l'alerte en urgence. Le dernier exemple en date est la mort du prince Philip en avril dernier. Si l'information est arrivée rapidement au palais de Buckingham, probablement via des conseillers personnels, la police californienne s'est chargée d'annoncer la mauvaise nouvelle au prince Harry.

D'après les informations de TMZ.com datées du 28 mai 2021, le duc de Sussex aurait reçu un appel de Londres auquel il n'aurait pas répondu. Ainsi, des policiers se seraient rendus à son domicile de Montecito (Californie, États-Unis) pour lui faire part du décès de son grand-père. Le 9 avril 2021, Harry aurait reçu un appel de l'Ambassade américaine à environ 3 heures du matin, apprennent des sources judiciaires à nos confères.

Une hypothèse figure parmi tant d'autres : Harry aurait sombré dans un sommeil profond. Après plusieurs tentatives, l'Ambassade aurait contacté le shérif de Santa Barbara, demandant si un officier pouvait se déplacer au domicile du prince Harry et de son épouse Meghan Markle. Il était chargé de l'informer au sujet de cet appel urgent de l'Ambassade.

Nos confrères notent qu'il était capital pour la Couronne que Harry apprenne la mort de son grand-père par téléphone, plutôt que dans les médias. "Cela aurait donné une image cruelle du palais", estime TMZ.

Une source non officielle a commenté l'information auprès de Hello ! . "Qu'importe si c'est vrai ou faux, nous ne commenteront pas. C'est un sujet privé et personnel, ainsi il n'est pas pertinent pour l'interêt publique. La façon dont quelqu'un apprend la mort d'un être cher n'est pas vraiment conjugable avec la spéculation. C'est privé", citent nos confrères. Tous affirment que les relations entre Harry et la Couronne sont toujours tendues.