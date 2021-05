Prince Harry : Premières images de son nouveau projet émouvant, apparitions de Meghan et Archie

"The Me You Can't See" est le nom de la série-documentaire produite par le prince Harry et Oprah Winfrey. Meghan Markle, son fils Archie, Lady Gaga et Glenn Close y apparaissent également pour parler de santé mentale et raconter leurs expériences. Y figurent aussi des images des obsèques de Lady Di, la défunte maman d'Harry...

La santé mentale est un des thèmes auxquels le prince Harry est le plus attaché. Il y a consacré une série-documentaire, dont la bande-annonce vient d'être dévoilée. Son épouse Meghan Markle, qui révélait les effets néfastes du traitement des tabloïds sur son bien-être, y apparaît également. The Me You Can't See ("Le moi que vous ne voyez pas") est le titre de cette série, dont les épisodes seront disponibles à partir du vendredi 21 mai 2021 sur Apple TV+. Le service de streaming a publié la bande-annonce officielle de ce documentaire consacré à la santé mentale. Elle compile plusieurs extraits, dans lesquels apparaissent les producteurs Harry et Oprah Winfrey, ainsi que leurs invités, dont font partie Lady Gaga et l'actrice Glenn Close. Harry a visiblement encore parlé de sa jeunesse au sein de la famille royale britannique. Une vidéo des obsèques de Lady Diana, en 1997, illustre ses propos. Meghan Markle fait également de petites figurations. On lé découvre une fois avec Archie dans ses bras, un moment capté il y a de longs mois, lorsque le petit garçon aujourd'hui âgé de 2 ans ne marchait pas encore. Pour la série, Lady Gaga et Glenn Close se sont livrées dans des interviews. Les deux femmes ont laissé échapper quelques larmes lors de ces conversations émouvantes avec Oprah Winfrey.