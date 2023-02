Léa Salamé : Son lien d'amitié improbable avec Cyril Féraud, il balance leur routine

Depuis le départ de Laurent Ruquier, Léa Salamé mène seule sa barque. Aux commandes de l'émission Quelle époque ! diffusée tous les samedis soirs sur France 2, elle est accompagnée de Christophe Dechavanne qui co-présente le programme à ses côtés. Mais ce dernier n'est pas le seul animateur avec qui la jolie brune a noué des liens amicaux.

Lors d'un entretien accordé à TV Mag et publié le samedi 8 février 2023, Cyril Féraud a dévoilé le petit lien improbable qui l'unit à la célèbre animatrice. À la tête du jeu 100% logique diffusé juste avant le talk-show de cette dernière, le beau blond a mis en place un petit rituel étonnant avec sa collègue. "On s'entend très bien avec Léa Salamé ! Comme je suis de plus en plus souvent le samedi soir sur France 2, juste avant elle, on s'envoie des textos le dimanche matin quand les audiences tombent", a-t-il révélé auprès de nos confrères. Le samedi 11 février dernier, le présentateur de Slam était d'ailleurs invité sur le plateau de sa camarade. La complicité des deux animateurs était évidente puisque ces derniers ont beaucoup rigolé lors de la diffusion du portrait de Cyril Féraud. Afin d'amuser l'animatrice, l'homme de 37 ans a même montré la couleur de son caleçon suite à une anecdote croustillante révélée par Léa Salamé.

Un succès commun

Entre Léa Salamé et Cyril Féraud, c'est donc une amitié sans rivalité. D'ailleurs, les deux figures incontournables de France Télévisions connaissent chaque fois un grand succès d'audience et ce, même quand ils sont diffusés en même temps sur France 2 et France 3. "En général, quand on est diffusés ensemble, on s'en sort assez bien tous les deux", a confirmé Cyril Féraud toujours dans les colonnes de TV Mag.

Pour rappel, pendant un an (de 2021 à 2022) Léa Salamé a co-présenté l'émission On est en direct avec Laurent Ruquier. Après le départ de ce dernier, elle a hérité seule de la présentation avant de finalement lancer l'émission Quelle époque ! avec Christophe Dechavanne en septembre 2022.