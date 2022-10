Louane ultra tatouée : ce dessin entre les seins qu'elle ne dévoile pas souvent

Louane en dévoile parfois beaucoup sur TikTok. Pour certains fans de la chanteuse de 25 ans, une vidéo publiée il y a plusieurs semaines a été synonyme de révélations la concernant. Dans cette séquence publiée sur le réseau social, sur laquelle on la voit choisir une tenue pour un restaurant en bord de mer le soir-même, la compagne de Florian Rossi essaie deux robes. La première, asymétrique, longue, fendue et à paillettes fait un peu "trop" pour elle. Elle tente donc une robe jaune qu'elle qualifie de vintage et dont le décolleté profond offre une vue imprenable... sur son tatouage !

Vous ne l'avez peut-être jamais vu mais Louane a bel et bien un tatouage entre les seins. Deux explications possibles : le dessin est assez récent et Louane n'a pas eu le temps de l'exposer beaucoup depuis qu'il a été réalisé ou le style de l'artiste ne permet tout simplement pas de le mettre quotidiennement en valeur et c'est plutôt vers la seconde option que notre coeur a choisi de balancer.