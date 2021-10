M. Pokora métamorphosé, il se rase la barbe et perd 20 ans : "Je sais pas pourquoi j'ai fait ça !"

Les spectateurs du théâtre de la Madeleine vont peiner à le reconnaître. Alors qu'il est actuellement à l'affiche de la pièce Les Grandes ambitions, avec Estelle Lefébure et Philippe Lellouche, M. Pokora a complètement changé de look sur un coup de tête. Sur son compte Instagram, le jeune chanteur comédien de 36 ans a effectivement dévoilé, en vidéo, qu'il s'était rasé la barbe et avait retrouvé, d'un coup d'un seul, le visage de ses tendres années, époque Link Up.

Ca fait 18 ans, la dernière fois que je me suis vu sans barbe

"Je sais pas pourquoi j'ai fait ça... ça fait 18 ans, la dernière fois que je me suis vu sans barbe", explique M. Pokora le 21 octobre 2021. Et ne priez pas pour qu'il s'agisse d'un filtre : c'est bel et bien le nouveau look de l'artiste, qui est passé par à peu près toutes les coupes, toutes les couleurs... mais a retrouvé la tête, pouponne, de cette période où il entonnait Mon étoile ou Une seconde d'éternité avec Lionel et Otis. Si vous avez vu passer ces images d'archives de Matt, datant de 1997, dans lesquelles il se joignait au public de l'émission Sport Show sur France 3... la ressemblance est frappante !

C'est aussi un bel indice pour ceux qui se demandent comment vont grandir Isaiah et Kenna, les deux fils de M. Pokora et Christina Milian de 1 an et 6 mois. Ce petit coup de tondeuse a également ses avantages. Outre le fait de faire hurler l'artiste de rire sur les réseaux sociaux, il lui offre un sacré coup de frais tout en lui donnant l'air reposé. La fatigue, pourtant, est au rendez-vous. Outre ses nombreux engagements professionnels, musicalement parlant ou au théâtre, même à la télévision, l'interprète de Pyramide divise son temps entre la France et les Etats-Unis et s'occupe, du mieux qu'il le peut, de ses trois enfants - il a également une belle-fille prénommée Violet. Avec ou sans barbe, le jeune papa est donc à un poil de l'épuisement...