Meghan Markle a fait voler en éclats les principes du prince Harry, une règle d'or rompue

Par amour, certains sont capables des pires folies, d'autres de renoncer aux règles et aux principes qu'ils s'étaient pourtant imposés en amour. Le prince Harry n'appartient pas à la première catégorie mais à la seconde. Le petit frère du prince William a toujours voulu suivre les pas de son aîné avec Kate Middleton. S'il n'a pas eu la chance de trouver chaussure à son pied dès le départ, sur les bancs de l'université, le prince Harry a fini par trouver la bonne en la personne de Meghan Markle.

C'est en 2016 que l'actrice américaine divorcée et l'héritier du trône se rencontrent pour la première fois à Londres par le biais d'une amie commune. L'alchimie ne fait aucun doute. Le feeling passe, les deux s'entendent à merveille et se trouvent de nombreux points communs qui confirment que la jolie rencontre ressemble bel et bien à un coup de foudre. Un voyage à l'abri des regards en Afrique plus tard, Meghan Markle et le prince Harry officialisent aux Invictus Games. En novembre 2017, le fils de Lady Diana annonce ses fiançailles avec la belle Américaine, événement sur lequel personne n'aurait misé il y a quelques années. Le prince en personne encore moins !

Comme il le fait savoir au fil des pages de ses mémoires que le Daily Express a évoquées, le prince Harry s'était fixé une règle en amour : celle d'attendre au moins trois ans avant de s'autoriser l'éventualité d'une demande en mariage. S'il n'a pas eu l'occasion de poser la question à ses ex Cressida Bonas et Chelsy Davy alors qu'il en aurait eu l'occasion grâce aux nombreuses années passées avec elle, il ne s'est apparemment pas autant torturé dans sa relation avec Meghan Markle. La raison ? L'évidence : "Cela peut sembler téméraire, ai-je pensé à l'époque, cela peut sembler illogique, mais c'est vrai. Pour la première fois, en fait, je sentais que j'étais dans le vrai. (...) J'ai su immédiatement qui elle était. Et elle a su qui j'étais. Le vrai moi."

Le calme avant la tempête

Après avoir posé le genou à terre, c'est le 19 mai 2018 que Meghan Markle et le prince Harry se sont dit oui. Personne n'imaginait alors la tournure que les événements prendraient. Si la cérémonie grandiose s'est déroulée sans accroc, les jeunes époux ont lancé une bombe deux ans plus tard : celle de leur départ des rangs actifs de la monarchie. Installés au Canada dans un premier temps avec leur fils Archie, les Sussex ont finalement trouvé refuge dans le quartier de Montecito en Californie. Un nid douillet qu'il pourrait d'ailleurs quitter dans les prochains mois...