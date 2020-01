Meghan Markle et Harry au Canada : ils vivent sur un ancien cimetière

Le prince Harry et Meghan Markle continuent de vivre dans le manoir que leur prête un mystérieux millionnaire sur l'île de Vancouver. C'est là qu'ils ont célébré les fêtes de fin d'année au calme, avec leur fils Archie (8 mois). Mais comme l'a rapporté le Mirror le 26 janvier 2020, la luxueuse demeure estimée à 12,5 millions d'euros aurait été construite sur les sépultures des ancêtres de la tribu indienne Tseycum.

À en croire l'actuelle cheffe de la tribu, une certaine Tanya Jimmy, ses ancêtres "n'auraient pas réalisé ce qu'ils faisaient" en vendant leurs terres aux colons pour "quelques centaines de dollars" au début du XIXe siècle. Pour rappel, l'Angleterre a colonisé l'île de Vancouver dès 1778 et les premières colonies ont été établies en 1843. "Il y a des ancêtres enterrés là, a ajouté Tanya Jimmy. Nous ne touchons pas d'argent pour cette terre, rien. Mais pour nous, ce n'est pas bien que des maisons comme ça soient construites à cet endroit."

La cheffe de tribu demande au prince Harry et Meghan Markle de reconnaître l'existence de ces sépultures sous leur nouvelle adresse canadienne : "Ne nous ignorez pas. Les terres sur lesquelles la maison est construite ont été volées (...). Ce serait incroyable d'avoir le soutien d'Harry et Meghan. S'ils entrent en contact avec nous, nous romprons le pain et discuterons comme nous l'avons fait pendant des centaines d'années." Pas sûr que cette rencontre arrive un jour puisque les Sussex ne vivent que provisoirement à cette adresse, qui leur avait été recommandée par la comédienne et chanteuse Katharine McPhee, ancienne camarade de lycée de la duchesse.