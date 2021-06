Meghan Markle et Harry : Une découverte macabre juste à côté de chez eux !

Les choses allaient presque trop bien pour Meghan et Harry depuis leur déménagement en Californie. Devenus amis avec leurs voisins stars depuis leur arrivée du côté de Montecito, ils attendent l'arrivée de leur deuxième enfant avec beaucoup de sérénité. Seulement, une nouvelle récente pourrait troubler quelque peu ces moments heureux pour le couple rebelle de la famille royale. Selon un porte-parole du shérif de Santa Barbara, des ossements humains ont été déterrés sur une propriété se situant à seulement quelques mètres de chez eux !

Des vestiges vieux de plusieurs centaines d'années

Cette macabre découverte a été faite le 24 mai dernier, sur une route se situant juste à côté de chez Meghan et Harry. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'ossements appartenant à un jeune adulte et ils seraient très anciens selon le porte-parole du shérif. Il s'agirait probablement de restes appartenant à un Amérindien dont l'origine remonterait à plusieurs centaines d'années. C'est lors d'un chantier de construction que la découverte a été faite. La municipalité a alors fait appel à des anthropologues scientifiques pour investiguer sur l'origine de ses ossements, enterrés à plus d'un mètre sous terre. Les autorités ont confirmé que la localisation des fouilles n'avait aucun lien avec la propriété du duc et de la duchesse de Sussex.

Une surprenante nouvelle pour le couple, qui a acheté cette demeure pour plus de 12 millions d'euros en juin 2020 au businessman russe Sergey Grishin. Les parents du petit Archie , qui attendent une petite fille très prochainement, vivent dans ce cadre privilégié après plusieurs mois au Canada. Voisins d'Oprah Winfrey et d'Ellen DeGeneres , ils multiplient les projets ces derniers temps. Meghan a sorti un livre pour enfant, qui a directement suscité la polémique, et Harry s'est récemment impliqué dans un projet de série-documentaire sur la santé mentale. En attendant d'en savoir plus sur cette histoire d'ossements, les deux amoureux continuent de profiter de la belle vie sous le soleil de Californie, à quelques mois de l'arrivée de leur petite fille.