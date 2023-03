Michaël Youn en couple avec Isabelle Funaro, ex de Pascal Obispo : le chanteur "choqué" ? Sa réaction très surprenante...

Ils s'aiment, malgré quelques allers-retours, depuis de très nombreuses années. Michaël Youn est en couple avec Isabelle Funaro depuis 2008 et il a eu avec elle deux enfants. Les amoureux sont parents d'une fille de 11 ans qui s'appelle Seven et de Stellar, un petit garçon de 3 ans. Comme vous le savez sans doute, le mannequin avait partagé, précédemment, une relation sentimentale avec Pascal Obispo. Et c'est grâce à ce dernier, d'ailleurs, qu'elle avait croisé Michaël Youn pour la toute première fois.

Cette rencontre n'avait peut-être pas fait de grandes étincelles sur le coup, puisque Michaël Youn et Isabelle Funaro se sont mis ensemble plus tard - ils se sont retrouvés au mariage d'un ami commun. Toujours est-il que le comédien, actuellement à l'affiche du film BDE sur Amazon Prime, qu'il a réalisé, s'en souvient comme si c'était hier. En 2007, il s'était lancé dans un duo musical avec Pascal Obispo, avec le titre Mauvaise foi nocturne, reprenant de manière parodique l'iconique Confessions Nocturnes de Diam's et Vitaa.

Tant que tu ne touches pas à ma mère

C'est sur le tournage de ce clip que Michaël Youn avait été présenté officiellement à Isabelle Funaro. "Ils étaient divorcés. C'était terminé entre eux, explique-t-il aujourd'hui à Konbini. C'est là que j'ai rencontré Isabelle qui est devenue la mère de mes enfants." S'ils ont partagé une jolie complicité musicale, l'acteur et Pascal Obispo auraient pu se fâcher face à la tournure que les choses ont fini par prendre. Que nenni : "Je me souviens d'une conversation dans le studio de Pascal. Je lui dis : 'T'es pas choqué ?' Il me dit : 'Non, moi il y a deux trucs qui peuvent me choquer. Tant que tu ne touches pas à ma mère et à ma femme, ça va."

Pascal Obispo est, aujourd'hui, extrêmement heureux dans les bras de son épouse Julie. Il n'a jamais entretenu aucune animosité envers son ex Isabelle Funaro, avec qui il a eu son fils Sean, ni avec son nouveau compagnon à elle, Michaël Youn. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes.