Nathalie Baye décorée de la Légion d'honneur : Laura Smet trop fière de sa mère

Laura Smet et sa mère Nathalie Baye ont, avec le temps, construit une belle complicité, qu'on a parfois la chance de retrouver à l'écran. On les a vues dans un épisode de Dix pour cent, Les Gardiennes mais également dans le court métrage de Laura, Thomas. "C'est une grande chance de pouvoir diriger une actrice comme ça. Pour moi, c'est juste la plus grande comédienne française. On s'entend vraiment bien dans le travail, peut-être même mieux que dans la vie privée", avait confié la réalisatrice à Europe 1.

Pour rappel, Nathalie Baye et Johnny Hallyday ne sont restés que quelques années ensemble. Après s'être rencontrés sur un plateau de télévision en 1982, le couple accueillait Laura, née le 15 novembre 1983, avant de se séparer trois ans plus tard.