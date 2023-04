Obsèques d'Hervé Temime : Richard Berry digne et soutenu par sa femme Pascale

Valérie Lemercier effondrée, Nicolas Sarkozy lui rend hommage

Parmi les autres personnalités présentes, on a pu retrouver un autre client et proche de l'avocat, le réalisateur franco-polonais Roman Polanski, lui aussi bien emmitouflé derrière son écharpe. Représenté à plusieurs reprises par le ténor du barreau, il était triste, tout comme Eric Dupont-Moretti, actuel ministre de la Justice mais surtout avocat médiatique, qui avait été le premier à annoncer la mort du brillant avocat.

Patrick Bruel, au chaud sous une doudoune, a pu notamment croiser Nicolas Sarkozy, lui aussi ami de l'avocat et qui lui avait rendu un chaleureux hommage sur Twitter : "Avec Hervé Temime, c'est l'une des grandes voix du barreau qui s'éteint. [...] Hervé Temime avait du talent, qu'il exprimait avec son caractère, fort et généreux. Il avait le courage des hommes libres, et l'élégance des gens de coeur. Je pense à sa famille, à ses amis et à tous ceux qui comme moi ont eu le privilège de le connaître et de l'aimer."

L'ancien président a retrouvé au cimetière deux personnes qu'il connait parfaitement : son frère François, et son ex-femme Cécilia Attias, eux aussi venus rendre un dernier hommage a l'ami et ténot du barreau. Enfin, Valérie Lemercier, qui a partagé la vie d'Hervé Temime pendant sept ans, était également présente, en larmes.