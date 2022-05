TPMP : Fatou, Daniel Riolo, Laurent Ruquier... avec qui les chroniqueurs sont-ils en couple ?

C'est une difficile épreuve qu'Isabelle Morini-Bosc traverse actuellement. La journaliste de 65 ans, chroniqueuse fidèle de Touche pas à mon poste, est étrangement absente du plateau de l'émission à succès de C8 depuis quelque temps. Son mari Alain Morini rencontre en réalité des problèmes de santé non négligeables. "Il a subi plusieurs opérations avec un pronostic vital engagé et j'ai préféré me mettre en retrait pour m'occuper de lui. Cyril a bien compris ma situation", a-t-elle révélé. Si chaque soir, les chroniqueurs de TPMP font le bonheur des téléspectateurs avec leur bonne humeur et leurs coups de gueule, tous ont leur vie en dehors des plateaux, faite comme pour tous de bas et de haut. Mais au fait qui sont les compagnons et compagnes des chroniqueurs de Touche pas à mon poste ?

Géraldine Maillet est en couple depuis des années avec une autre star du journalisme : Daniel Riolo. Maman d'une jeune Mathilde, née d'une précédente union, la journaliste et ancienne mannequin partage une vie tranquille avec le journaliste RMC, loin des projecteurs. Comme Géraldine Maillet, Raymond Aabou n'évoque que peu sa vie sentimentale sur le plateau. Le chauffeur-livreur est néanmoins "maqué" comme il l'a récemment fait savoir. "Je suis toujours avec elle. Je serai toujours avec elle, c'est la mère de mes enfants" a-t-il avoué. S'il n'a pas dévoilé l'identité de la femme qui partage sa vie, il a révélé qu'il était avec elle depuis la maternelle. Pour ce qui est des autres chroniqueurs, ces derniers sont bien plus bavards sur leur vie sentimentale.

Des compagnons devenus stars de l'émission

En effet, les déboires sentimentaux de Benjamin Castaldi ont toujours amusé les fans de Touche pas à mon poste. Après deux divorces ,dont un avec Flavie Flament, l'ex-animateur de Secret Story a finalement trouvé l'amour dans les bras d'Aurore Aleman (maman de son petit Gabriel), directrice de casting pour la société Endemol. Si le mari d'Isabelle Morini-Bosc, Alain, est également souvent revenu dans des discussions dans TPMP, il n'est pas le seul. Ainsi, Valérie Benaïm évoque souvent son compagnon "Patoche", qui était dans le milieu de la télévision lorsqu'elle l'a rencontré. Delphine Wespiser, qui a été récemment écartée de la quotidienne de Cyril Hanouna, partage sa vie avec Roger.

Enfin, plus récemment entré dans la bande, Hugo Manos n'est autre que le compagnon de Laurent Ruquier. Gilles Verdez quant à lui souvent parlé de sa compagne dans l'émission. Sa fiancée Fatou était même déjà venue en plateau. Si Guillaume Genton a déjà confié être en couple, on ignore qui est l'heureuse élue, quant à Matthieu Delormeau, il a dit être avec "toujours le même" depuis un moment. Selon Benjamin Castaldi, il s'agirait de quelqu'un qui travaille chez M6. Enfin, Jean-Pascal Lacoste est en couple avec Delphine Tellier, soeur de Sylvie Tellier, quand Agathe Auproux, elle, file le parfait amour avec un garçon dont elle préfère garder l'identité secrète.