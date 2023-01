"Family First" : Adriana Karembeu avec son ex malgré le divorce, photo pleine de complicité

La famille d'abord, c'est leur souhait ! Alors qu'ils sont en pleine procédure de divorce depuis plusieurs semaines déjà, Adriana Karembeu et son mari André Ohanian semblent toujours proches l'un de l'autre. Pour le Nouvel An, en effet, ils ont posé ensemble pour un selfie très glamour, posté en story sur Instagram par la jeune femme, et paraissent toujours aussi complices (à voir dans le diaporama). Il faut dire que la quinquagénaire est très claire en légende de la photo : "Family First"... Plus en couple, d'accord, mais la famille, c'est sacré !

En même temps, tous les deux ont sûrement fait la fête avec une petite personne très importante dans leur vie : leur fille Nina, née le 17 août 2018 et qui avait testé le surf avec sa maman pour la première fois pendant la journée. Mais pour qui la situation doit être un peu étrange... Heureusement pour elle, même séparés, ses parents semblent vouloir tout faire pour ne pas trop perturber son monde. Et elle a dû être ravie de fêter ce passage à la nouvelle année avec eux !

Un divorce difficile

En revanche, pas sûr qu'elle les voie toujours autant tous les deux qu'avant après la séparation : André Ohanian vit en effet au Maroc où Adriana Karambeu l'a rencontré et l'avait rejoint pour construire leur vie de famille. Mais désormais, on ne sait pas vraiment si la mannequin d'origine slovaque va rester à Marrakech ou revenir en France, où se trouvent la plupart de ses activités...

En tout cas, malgré les moments difficiles, l'ex-femme de Christian Karembeu ne semble pas regretter sa décision ! Lundi soir en effet, elle a posté une image sur son compte Instagram où l'on peut lire cette phrase en anglais : "Ce n'est pas égoïste de faire ce qui est le mieux pour toi". Une référence plutôt claire à sa séparation, et qui pourrait expliquer que c'est l'ex-mannequin de 51 ans qui a pris la décision de quitter l'homme d'affaires de 54 ans.