Alizée enceinte, prête pour l'arrivée du bébé : photos de sa future chambre...

En quelques rares autres occasions, Alizée Lyonnet partage avec ses 660 000 abonnés des images de son ventre rond. On pouvait alors suivre l'évolution de sa grossesse, qui arrive aujourd'hui presque à son terme. "Tic tac", énonçait-elle, comme un compte à rebours, au début du mois de novembre.

Alizée était déjà maman de l'adorable Annily, aujourd'hui âgée de 14 ans, issue de sa relation passée avec Jérémy Chatelain. Si elle pose désormais sans souci avec l'adolescente sur les réseaux sociaux, elle mettait un point d'honneur à préserver l'intimité de sa fille lorsqu'elle était plus jeune. "Je préfère dire les choses, tout en gardant une certaine réserve : je ne poste que des photos de ma fille de dos. Elle n'a pas choisi d'être la fille de quelqu'un de connu. Jusqu'à ses 18 ans, je ne la montrerai pas, et après, cela, ce sera son choix", avait confié Alizée à Télé Star, en mars 2015. On imagine qu'il en sera de même pour la petite fille qu'elle s'apprête à accueillir.