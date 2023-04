Brigitte Macron ultra-chic et champêtre au milieu des fleurs : elle brille face à Maxima des Pays-Bas

Leurs deux jours aux Pays-Bas, Brigitte Macron en a parfaitement profité ! Alors qu'elle accompagnait son mari Emmanuel Macron pour une visite d'Etat, la première dame française a passé son mercredi à visiter certains des plus beaux endroits du pays. Et pas toute seule : lors de l'exposition dédiée aux oeuvres du peintre Johannes Vermeer, elle a en effet pu compter sur la présence de son époux.

Particulièrement élégante dans sa robe noire, elle a profité avec un grand intérêt de la visite, s'intéressant aux oeuvres devant le premier ministre du pays, Mark Rutte. Le couple, toujours aussi soudé, était en revanche bien plus sobre que la veille : lors du dîner d'état en compagnie du roi Willem-Alexander et de la reine Maxima, ils avaient sorti le grand jeu avec noeud papillon et robe de soirée.

C'est d'ailleurs la souveraine d'origine argentine que la mère de Tiphaine, Sébastien et Laurence Auzière a retrouvé un peu plus tard dans la journée. Et cette fois, c'est en plein air que la visite s'est déroulée, au Jardin Botanique Keukenhof, à Lisse. Pour l'occasion, la femme du président de la République s'était d'ailleurs changée : finie la stricte et chic robe noire, pour le jardin fleuri, elle avait adopté un pantalon ainsi qu'une veste beige du meilleur effet. Et derrière ses lunettes de soleil, la visite semblait particulièrement agréable, au vu de son sourire !

Un dîner sur l'eau avant un bel anniversaire

Les deux femmes, qui ont semblé parfaitement s'entendre durant ces deux jours, se sont ensuite retrouvées pour un dîner original, célébré sur l'eau. Et cette fois, c'est la reine qui s'est fait particulièrement remarquer, avec son large pantalon noir à paillette et sa longue cape foncée. Les trois filles du roi Willem-Alexander et de la reine Maxima (Catharina-Amalia, 19 ans, Alexia, 17 ans, et Ariane, 16 ans), n'étaient pas présentes.

Le couple français est ensuite rentré à Paris, après ce voyage, un retour bien mérité après un premier voyage d'Emmanuel Macron en Chine. Et ce jeudi, c'est un événement spécial que le couple va fêter : Brigitte Macron célèbre en effet son anniversaire. Si elle avait déjà prévenu qu'elle ne ferait pas une grosse fête, elle pourrait retrouver ses enfants et ses petits enfants pour cette journée spéciale !