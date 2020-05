Céline Dion : Après le bad buzz, elle se rachète auprès de ses fans

Deux salles, deux ambiances... C'est un peu ce qui avait été reproché à Céline Dion lorsqu'elle avait fait le show pour le spectacle caritatif américain One World: Together at Home car elle s'était contentée d'une simple vidéo - déjà utilisée quelques jours plus tôt sur ses réseaux sociaux - pour le spectacle canadien Stronger Together, Tous ensemble. De quoi agacer une partie de ses fans... Depuis, la diva a eu l'occasion de se rattraper !

Dimanche 10 mai 2020, sur les chaînes TVA et Télé-Québec, les téléspectateurs ont donc pu assister à un show spécial autour des grands noms de la musique québécoise afin de lever des fonds au profit de divers organismes en première ligne dans la lutte contre le Covid-19. Parmi les têtes d'affiche, la plus grande star du pays : Céline Dion. La chanteuse de 52 ans, qui n'a pas oublié de poster un message pour la fête des Mères le jour la diffusion du show, avait répondu à l'appel.

Elle a interprété la chanson donnant son titre à l'émission : Une chance qu'on s'a. Une magnifique ballade qu'elle a entonnée depuis chez elle à Las Vegas, avec son interprète original Jean-Pierre Ferland et divers artistes. Ses fans avaient déjà eu l'occasion d'entendre ce titre sur l'album Sans attendre paru en 2012. Céline et Jean-Pierre avaient également partagé un duo sur ce titre lors du spectacle Céline sur les plaines, en 2008.

Céline Dion s'est donc rattrapée auprès de ses fans en livrant une interprétation sublime, casque sur les oreilles devant une étagère sur laquelle on pouvait voir une foule de photos personnelles d'elle et son clan. L'occasion de découvrir quelques images rares d'elle avec son défunt mari René Angélil ou avec ses trois enfants, René-Charles (19 ans) et les jumeaux Nelson et Eddy (9 ans).