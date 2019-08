Céline Dion critiquée mais soutenue : "Elle élargit son univers"

Après plusieurs mois passés au côté de son mari mourant, Céline Dion a fini par lui dire définitivement adieu en janvier 2016. Après la mort de René Angélil, se sont ensuivis une période de deuil, puis un retour à la vie éclatant pour la chanteuse de 51 ans. Un peu trop ? Ces dernières années, ses sorties remarquées et son nouveau look sont critiqués par des esprits chagrins. Qu'à cela ne tienne, elle n'a de comptes à rendre à personne et peut compter sur des soutiens.

Interrogé par Midi-Libre, l'animateur Michel Drucker n'a pas échappé à une question sur celle qu'il a aidé à faire connaître du grand public français dans les années 1980 avant qu'elle ne devienne son amie. "C'est la Céline de l'après-René Angelil. Elle est devenue aussi chef d'entreprise, elle a pris sa carrière en main, ce n'est pas simple quand on a été cornaqué tant d'années par René Angelil. Elle fait de la danse, elle est mince, passionnée par la mode. Elle élargit son univers", a-t-il confié. Il est vrai que ces derniers mois, l'interprète d'Encore un soir clame régulièrement que c'est elle "le boss" et qu'elle fait ses propres choix. Et gare à ceux qui prétendent qu'elle est sous l'influence de son nouvel ami le danseur et styliste Pepe Munoz...

Redevenue très populaire depuis qu'elle prend des risques côté look et musique – elle a sorti cet été l'excellente dance song intitulée Flying on My Own –, Céline Dion va être le sujet d'un biopic décalé réalisé par Valérie Lemercier. Un film dans lequel il faudra justement compter sur... Michel Drucker. "J'ai tourné trois jours avec Valérie Lemercier qui a écrit et mis en scène un biopic sur René Angelil et Céline Dion. Ce sera un événement en 2020. C'est joué par des Québécois, à part Valérie Lemercier qui interprète Céline à tous les âges et moi qui passe la tête comme ami de la famille. J'ai joué une scène à Paris dans un jet privé, une autre à Marbella où ils ont reconstitué la maison de Vegas", a-t-il expliqué.

Côté musique, Céline Dion sortira à l'automne un nouveau disque en anglais qu'elle défendra lors d'une tournée mondiale, le Courage World Tour.

Thomas Montet