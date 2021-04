Cyril Lignac "tétanisé" par le direct dans "Tous en cuisine" : l'aide précieuse d'un célèbre animateur

Lors du tout premier confinement au printemps 2020, Cyril Lignac, avec la complicité de Jérôme Anthony, s'était lancé un défi de taille ! Celui d'animer une émission inédite en direct chaque soir de la semaine sur M6 : Tous en cuisine. Le succès fut immédiat. Le célèbre chef est alors devenu la parenthèse enchantée des Français durant cette période incertaine et morose.

Résultat, le programme a obtenu sa place sur la chaîne et il est bien prévu qu'il fasse son retour à la rentrée prochaine. De quoi ravir Cyril Lignac : "J'adore cette émission. Après le confinement, les gens me remerciaient de les avoir accompagnés. J'en ai encore des frissons... Il n'y a rien de plus beau que de rendre les gens heureux", s'est-il réjouit lors d'une interview accordée à TV Mag.

Cyril Lignac est d'autant plus heureux de la force de Tous en cuisine qu'il a fourni de gros efforts pour que l'émission plaise. Surtout qu'il ne s'était encore jamais essayé à l'exercice de l'animation, ni du direct. Heureusement, il a pu bénéficier des précieux conseils de son mentor dans le milieu du PAF. "Me mettre en danger me permet de rester vivant ! J'étais tétanisé à l'idée de faire du direct. Au début, Michel Denisot, que je considère comme mon père en télévision, débriefait les émissions avec moi. Il m'a donné les clés pour gagner en assurance", a-t-il révélé. Un accompagnement de taille qui lui a réussi !

Outre Tous en cuisine, Cyril Lignac croule sous d'autres projets culinaires. L'as des fourneaux a récemment rejoint l'aventure gourmande de Mon gâteau est le meilleur de France, diffusée tous les jours sur M6 à 18h30. Et le 4 mai prochain, il sera de retour en prime time avec la nouvelle saison du Meilleur Pâtissier. Il s'agira de la dernière avec Julia Vignali aux commandes avant son départ de la chaîne. Après quoi, elle sera remplacée par Marie Portolano.