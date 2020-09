Donald Trump : Victime d'AVC ? Le président américain de 74 ans s'agace

Le président américain Donald Trump de moins en moins apte à exercer la fonction ? Si sa santé mentale est de longue date mise en question, cette fois, c'est de son corps qu'il s'agit. Le décrié locataire de la Maison Blanche, qui joue sa réélection face au démocrate Joe Biden en novembre 2020, aurait récemment été victime d'AVC.

En novembre 2019, un an avant l'élection présidentielle, Donald Trump avait effectué une visite surprise à l'hôpital militaire de Walter Reed de Washington et avait, à l'époque, suscité des spéculations sur son état de santé. Spéculations démenties par le médecin de la Maison Blanche. On avait alors pu lire dans la presse outre-Atlantique et sur les réseaux sociaux qu'il aurait souffert d'une série de mini-AVC qui l'auraient contraint à une hospitalisation. Dans un livre publié mardi 1er septembre 2020, un journaliste du New York Times assure que lors de cette visite médicale, le vice-président Mike Pence, premier dans l'ordre de succession du président, "se tenait prêt" au cas où Donald Trump aurait eu "besoin d'être anesthésié pour une intervention". Mais le livre ne précise pas si cette visite médicale concernait bel et bien de possibles AVC...

Ne sachant communiquer que par tweets, Donald Trump a donc réagi à suppositions remises sur le tapis en pleine course électorale. "Ça n'arrête jamais ! Ils essaient maintenant de dire que votre président favori est allé à l'hôpital Walter Reed pour avoir souffert d'une série de mini-AVC. Peut-être font-ils référence à un autre candidat, d'un autre parti ?",a déclaré le mari de Melania Trump, faisant allusion à son rival démocrate Joe Biden, lui aussi septuagénaire. Le premier est âgé de 74 ans alors que le second, ancien vice-président sous l'administration de Barack Obama, a 77 ans.

"Je peux confirmer que le président Trump n'a pas subi d'accident vasculaire cérébral (AVC), accident ischémique transitoire (un mini-AVC), ou d'éventuelles urgences cardiovasculaires aiguës et qu'il n'a pas non plus été examiné pour cela", a fait savoir le médecin du président, dans des propos transmis par la Maison Blanche. Le docteur Sean Conley a jugé le président "en forme" et a dit s'attendre à ce qu'il reste "apte à exercer les fonctions de la présidence".