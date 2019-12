Issa Doumbia, Moundir, Slimane... Leur perte de poids impressionnante

Alors que l'année touche à sa fin et que le froid s'est confortablement installé dans le pays, il y a certaines personnalités qui font fi des raclettes, fondues et autres repas goûtus mais très caloriques. Et pour cause, elles ont mis du temps à retrouver une ligne idéale. Purepeople.com vous propose de redécouvrir six artistes dont la perte de poids impressionnante a été un véritable challenge en 2019, à savoir Slimane, Artus, Moundir, Yoann Riou, Issa Doumbia et Norbert Tarayre. Leurs photos en motiveront assurément certains à atteindre leur objectif !

On commence avec l'une des transformations les plus impressionnantes, celle d'Issa Doumbia pour qui se délester de quelques kilos a été un combat de longue haleine. Heureusement, en travaillant assidûment avec son coach YaniSport, qu'il voit jusqu'à quatre fois par semaine, le comédien de Nos chers voisins a réussi à perdre plus de 35 kilos, soit 10 tailles de pantalon. Le 20 novembre dernier, il faisait fièrement part de sa métamorphose en se prenant en photo à côté d'un désormais vieux jean. C'est même lui qui livre de précieux conseils à ses abonnés qui veulent l'imiter. "Ne doute pas de tes capacités, aujourd'hui, c'est très dur, demain tu te rappelleras que c'était simple... ton frein, c'est toi ! Ta plus grande motivation, c'est toi ! Efface le mot régime de ta tête, sois positif, car tu rééquilibres ton corps en vrai, s'il avait trop de sucre, donne-lui en moins !"