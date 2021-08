L'amour est dans le pré 2021 : Baiser en plein speed-dating, déceptions... Premières images

Que les fans de L'amour est dans le pré sortent leurs agendas ! C'est le 30 août 2021 que sera diffusée la saison 16 de l'émission phare de dating. Avant le grand jour, M6 a conné un avant-goût aux téléspectateurs sur ses réseaux sociaux.

Après avoir officialisé la date de diffusion, la sixième chaîne a en effet dévoilé les premières images de cette édition qui s'annonce exceptionnelle. Une fois les quelque images des portraits diffusées en début d'année, ce sont des extraits du speed-dating qui ont été dévoilés. Vincent "le barbu" espère avoir un coup de foudre tandis que Jean-Daniel ou Sébastien sont scotchés par certaines de leurs prétendantes. Karine Le Marchand a même assisté à un baiser en plein rendez-vous, mais on ignore de quel agriculteur ou de quelle agricultrice il s'agit.

Il y aura aussi des rires, notamment grâce à l'une des prétendantes qui s'est cognée la tête, alors qu'elle était sur une vache indisciplinée, ou au dessert en forme de partie intime offert par un participant. Les déceptions ou les crises de jalousie seront aussi au programme. Mais aussi et surtout l'amour comme en témoignent les nombreux câlins dévoilés. Reste à savoir qui trouvera l'amour avec un grand A, comme Jérôme et Lucile ou encore Mathieu et Alexandre la saison passée.