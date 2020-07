Meghan Markle reçoit un prix inattendu : elle réagit depuis Los Angeles

"Je suis honorée que ce numéro si spécial soit reconnu, a commenté l'ex-actrice américaine, comme l'a rapporté Hello mercredi. Créer Forces for Change avec Edward a été l'occasion de voir le numéro de septembre de Vogue refléter le monde tel que nous le voyons, magnifique et fort dans sa diversité. Énormes félicitations à Edward qui a aidé à mettre cela en lumière, et pour avoir en plus reçu le prix du meilleur éditeur par la PPA." Un message écrit depuis sa confortable villa californienne où elle s'est installée avec Harry et Archie (1 an) en mars dernier, après avoir quitté la monarchie britannique.

Ce numéro spécial a battu un record historique lors de sa sortie à la fin août 2019, en se retrouvant en rupture de stock en moins de dix jours. En 104 ans d'existence, le Vogue anglais n'avait jamais connu ça, même avec son numéro centenaire de juin 2016 pour lequel Kate Middleton avait posé en couverture.