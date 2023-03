Omar Sy : Sa femme Hélène sublime dans sa somptueuse robe de mariée, des images intimes dévoilées

En couple depuis 1998, Omar et Hélène Sy ont fondé une superbe famille. Parents de cinq enfants, ils ont trois filles - la petite dernière Amani-Nour est née en 2017, et deux garçons, Tidiane et Alhadji. Une fratrie soudée qui est partie vivre à Los Angeles peu après le succès impressionnant du film Intouchables en 2011. Désormais grandes, les aînées des Sy s'affichent toujours plus épanouies et complices sur le réseau social.

Et si Sabah fait partie d'une fratrie nombreuse, leur célèbre papa possède une relation unique avec chacun de ses enfants comme le confiait le héros de Lupin dans une interview pour Psychologies magazine. Ce qui ne l'empêche pas de transmettre les valeurs de partage et du collectif qui lui vient de son éducation : "À tous, j'ai envie de transmettre ce 'nous', que j'ai pourtant fui : les Peuls, les Sy, le clan. C'est l'histoire dans laquelle j'ai grandi, j'ai commencé avant eux, et il me semble important aujourd'hui qu'ils le sachent, pour la continuer."

Sabah passe d'ailleurs régulièrement des moments sur la terre de ses origines, comme le prouvent ses beaux clichés dévoilés sur Instagram. Elle semble avoir visité le désert du Lompoul et la réserve de Fathala au Sénégal au début de l'année. Elle s'est également rendu en Europe ensuite, visiter les Pouilles en Italie.