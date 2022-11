Philippe Bouvard avec sa femme Colette dans leur magnifique demeure pour un rendez-vous exceptionnel avec Cyril Viguier

Pour sa sixième année d'existence sur TV5 Monde, l'émission de Cyril Viguier Monte-Carlo Riviera a un invité de choix : le grand Philippe Bouvard, 92 ans ! Figure historique de la radio, il est mis à l'honneur depuis sa demeure dans ce show qui cartonne sur la chaîne. Magazine de télévision de "l'art de vivre de la Côte d'Azur", cette nouvelle saison, Cyril Viguier a décidé d'orienter son émission vers des interviews de personnalités emblématiques de la "Riviera", cette région qui fait rêver le monde.

La diffusion de ce numéro en deux parties avec Philippe Bouvard coïncide d'ailleurs avec la période de la fête nationale monégasque qui se tient le 19 novembre. Le célèbre journaliste français évoquera les souvenirs de sa vie, son addiction pour le jeu mais revient également sur l'actualité politique, économique et sociale. D'Emmanuel Macron à Joe Biden en passant par Vladimir Poutine, du mouvement #MeToo à la guerre en Ukraine, Philippe Bouvard se remémore ses rencontres avec tous les Présidents de la Vème République. Un Bouvard sans filtre !

Colette à ses côtés

Premier invité prestigieux de cette nouvelle saison de Monte-Carlo Riviera, Philippe Bouvard a reçu Cyril Viguier depuis son appartement cannois et sa terrasse spectaculaire qui surplombe la Grande bleue. A ses côtés, se trouve Colette Sauvage, son épouse depuis 1953. Alliée de la première heure et soutien infaillible depuis près de soixante-dix ans, elle est la mère de leurs filles Dominique (née en 1954) et Nathalie (1964). Sur les photos de la rencontre pour Monte-Carlo Riviera, on peut apprécier la complicité qui unit ce magnifique couple qui a traversé ensemble tant d'époques et d'épreuves comme sa santé défaillante qui n'empêche pas la "Grosse tête" de travailler aussi intensément.

Philippe Bouvard, invité de Cyril Viguier dans le magazine Monte-Carlo Riviera les dimanches 13 et 20 novembre à 12h20 sur TV5MONDE.