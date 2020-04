Pierre Niney brouillé avec Jonathan Cohen ? "Ça va finir en octogone"

Pierre Niney (31 ans) serait-il un peu trop control freak avec son image ? Le 20 avril 2020, son confrère Jonathan Cohen (39 ans) publiait sur les réseaux sociaux une vidéo de lui dans la peau de son personnage Fucking Fred. Un clip complètement barré pour illustrer la chanson Confinez le dans lequel on pouvait voir Pierre Niney...

Avec un demi-million de vues rien que sur Twitter, la vidéo de Jonathan Cohen a fait un carton, amusant les Français confinés. Elle n'a pas non plus échappé à Pierre Niney, qui a répondu à son confrère. "J'ai bien aimé le clin d'oeil jusqu'à voir ma tête juste avant Trump, puis le 'gros fils de pute' en jogging... Mes avocats vont prendre attache avec les tiens", lui répondait alors le héros de Sauver ou Périr. Une "menace" qui avait fait réagir Jonathan Cohen, lequel écrivait en réponse : "C'est un hommage Pierre... T'es une grande personnalité, voilà, c'était important que tu sois dans le clip pour Fucking Fred. En tout cas, il t'adore."

La "brouille" aurait pu s'arrêter là, mais Pierre Niney en a remis une couche lors d'un live sur son compte Instagram, lundi 27 avril. "La guerre est ouverte, Jonathan Cohen a sorti une vidéo (...) Je veux pas lui faire plus de pub, c'est comme Eric Zemmour, c'est des gens qui me débectent. Je veux pas en parler, ça va créer du buzz, c'est pas ce que je cherche à faire ici donc ça va se terminer clairement avec Jonathan Cohen, je ne veux plus entendre parler de cet énergumène, je veux plus entendre parler de lui, sinon ça va finir en octogone ou en duty free", a commenté l'acteur en référence à la désormais mythique bagarre entre Booba et Kaaris.

L'acteur, récemment endeuillé par la perte d'un collègue, a aussi publié en direct des photos dossiers de Jonathan Cohen, au grand désarroi de ce dernier que l'on retrouve actuellement dans Forte sur Amazon Prime Video, qui assistait au live et a commenté d'un "arrête !!".