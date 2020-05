Prince Harry : Ce père d'adoption célèbre qu'il s'est trouvé à Los Angeles

Si l'ont peut facilement imaginer le soulagement de Meghan Markle, maintenant qu'elle est repartie vivre dans sa ville natale de Los Angeles, difficile en revanche de savoir dans quel état d'esprit se trouve son mari... Depuis la mi-mars, après une première halte prolongée au Canada, le prince Harry a quitté le Royaume-Uni et la famille royale dans l'espoir d'une vie plus paisible en Californie. Mais le Britannique de 35 ans se retrouve seul dans la Cité des Anges, où il ne connaît personne. Enfin presque.

Le duc de Sussex se serait rapproché du compositeur canadien David Foster, 70 ans, qui est le mari de la chanteuse et comédienne Katharine McPhee, ancienne camarade d'école de Meghan Markle. Ce couple star se trouve être celui qui a aidé le prince Harry et son épouse à se loger dans une luxueuse demeure sur l'île de Vancouver, à la fin de l'année 2019. "Mon mari a une très, très jolie relation avec Harry, a confié Katharine Mcphee lors d'une interview pour Access Hollywood, le 18 mai 2020. Ils sont si mignons. Ils sont comme père et fils. Nous restons en contact avec eux. Bien sûr, Meghan et moi nous connaissons depuis l'enfance, mais vraiment Harry et mon mari sont amis. C'est vraiment sympa."