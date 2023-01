Prince Harry : Charles III apeuré par de nouvelles révélations ? Le roi décidé à se réconcilier à tout prix

Cela faisait plusieurs mois qu'il redoutait les mémoires de son fils... et depuis leur sortie, le 10 janvier dernier, c'est la pagaille ! Monté sur le trône à la mort d'Elizabeth II en septembre, le roi Charles doit désormais affronter le scandale des accusations et révélations de son fils sur la famille royale et sur ses comportements, lui qui est décrit par Harry comme un père froid et distant. Et il sait parfaitement qu'il a tout intérêt à la jouer finement...

En effet, selon des sources proches du Daily Mail, le roi se serait confié à ses amis ce week-end lors d'un dîner et leur aurait expliqué qu'il ne veut pas lancer une guerre avec Harry car il aurait peur que celui-ci aborde plus en profondeur ses (très mauvaises) relations avec sa première épouse, Diana. Plutôt discret et concis sur le sujet, tout autant que sur sa belle-mère Camilla, qui a longtemps été la maitresse de son père, le fils du souverain pourrait en effet être bien plus incisif dans un deuxième tome. Et ce week-end, il a expliqué en avoir largement la matière...

Une peur qui serait donc la raison du calme apparent de Charles III, qui n'a rien montré en public depuis la sortie du livre. Et qui serait surtout bien décidé à se réconcilier avec son fils avant son couronnement, prévu le 6 mai prochain. La presse britannique murmure en effet que le roi a prévu une discussion avec ses deux fils, pour tenter d'apaiser les tensions. Et autant dire que vu la situation actuelle, il va avoir besoin de faire preuve de diplomatie...

William "furieux", Kate "outrée"... et loin de se réconcilier !

En effet, si le prince Harry a largement attaqué son père, il n'a également rien laissé passer pour son frère William, qu'il a notamment accusé de l'avoir violenté, de l'avoir trahi et d'avoir été méchant avec sa femme Meghan Markle. Si celui-ci n'a rien répondu, il serait "furieux" en privé de toutes ces attaques. Sa femme, Kate Middleton, décrite comme méprisante avec l'actrice américaine par Harry après avoir été la "grande soeur qu'il n'a jamais eue", serait également en colère et triste d'avoir lu ça sur elle. Elle aurait également envoyé une pique à destination d'Harry lors de sa récente sortie officielle, et coordonnée avec William, à Liverpool.

Le roi Charles III pourrait-il s'excuser, comme le demande le prince Harry ? Peu probable, surtout que le peuple britannique semble avoir majoritairement pris le parti de la famille royale et verrait ce geste d'un mauvais oeil. Mais reconnaitre certaines de ses fautes pourrait peut-être faire avancer ses deux fils vers une réconciliation... et calmer le flot des révélations privées !