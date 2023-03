Stéphane Bern : Plus de 10 ans d'amour avec Cyril, un sublime ex qui n'est pas si éloigné de lui...

En 2013, alors qu'il était encore en couple avec le beau brun, Stéphane Bern confiait au Parisien son amour pour ce pays. "En Grèce, je suis l'inconnu du village, j'ai une paix royale. Et puis aussi parce que cette terre, je ne sais pas comment vous dire... On est sur la faille tellurique. Là-bas, on sait QUI on est. (...) Quand je suis là-bas, je fais le point sur ma vie, je me dis : 'est-ce que tu ne t'es pas perdu de vue ?' Ça me donne de l'énergie pour recommencer. Et ça m'aide à rester fidèle à mes valeurs", expliquait-il avec passion. Le 25 août 2018, il partageait d'ailleurs sur Instagram une photo paradisiaque de sa terrasse.