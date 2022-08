Vanessa Demouy se lance dans un nouveau challenge hors-télé, une surprise qui régale ses fans !

Xanadu, Camping Paradis, Ici tout commence... Vanessa Demouy est une habituée des séries télévisées. Sans oublier ses nombreux rôles au cinéma (Le jeu de la vérité, Dady Cool) ainsi qu'au Théâtre (Boire fumer et conduire, L'Appel de Londres). Mais dorénavant, l'ex-femme de Philippe Lellouche va s'essayer à une autre activité : la radio. Elle vient d'annoncer, mardi 23 août sur son compte Instagram, qu'elle sera bientôt à l'animation d'un nouveau programme.

"Je peux enfin vous l'annoncer !!!! À partir du 12 septembre nous allons pouvoir nous retrouver chaque lundi de 16h à 17h lors de mon émission #planetevanessa sur @nutriradio !!! Nous échangerons autour des thèmes du bien être, de la nutrition et du mieux vivre", a écrit la nouvelle tante. Un nouveau projet qui concerne tout le monde : "Si vous souhaitez participer en direct et me poser des questions vous pouvez envoyer votre prénom et votre numéro de téléphone à planetevanessa@nutriradio.fr vous pouvez également laisser un vocal sur le whatsapp de l'émission au 0666945902 alors à très vite !!", a-t-elle ajouté en s'adressant à ses abonnés.

Un public déjà présent

"J'adore les émissions sur le bien-être donc je ne manquerais pour rien au monde ce nouveau rendez-vous hebdomadaire, voilà tu as déjà une auditrice passionnée qui sera à l'écoute tous les lundis", "Génial !! J'adore ! Quel chouette challenge", "Belle surprise bravo", ont-ils notamment répondu.