"Inanimée", "avachie"... Ces photos de Lady Diana décédée qui ont choqué à jamais le prince Harry

Perdre sa mère si brutalement et si jeune, voilà ce qui l'a choqué à jamais : alors âgé de 12 ans, le prince Harry a eu la douleur de voir sa maman, Lady Diana, mourir à 36 ans seulement dans un accident de voiture à Paris, où elle était avec son petit ami Dodi Al-Fayed, un chauffeur et un garde du corps, seul rescapé du choc.

Un épisode qui l'a tant traumatisé qu'il en était persuadé, enfant : sa mère n'était pas morte, mais s'était enfuie pour éviter les médias et la pression de la famille royale. Une histoire malheureusement fausse, mais à laquelle il a eu du mal à renoncer, selon ses propres souvenirs qu'il raconte dans ses mémoires, Le Suppléant, sorties ce mardi 10 janvier. Pour s'en convaincre, avant de se rendre dans le tunnel par lui-même, il a décidé de passer à une méthode plus choquante : voir les photos de l'accident prises ce soir-là grâce à son secrétaire personnel.

"Très perturbant, Harry"

Un homme qui a hésité avant de laisser faire : "Il a baissé les yeux et détourné la tête. Certes, il travaillait pour Willy et moi, mais il se souciait de nous également", raconte-t-il. "Il m'a dit que, s'il me donnait accès aux documents en question, cela risquait d'être très perturbant pour moi. 'Vraiment très perturbant, Harry'. 'Oui. Je sais. C'est un peu le but, en fait'", se souvient-il ensuite.

L'employé de Buckingham finit par accéder à sa demande mais le prévient : "Il m'a dit qu'il avait décidé de ne pas me montrer tous les documents consignés dans les archives de la police. Il les avait passés en revue et avait laissé de côté les plus... 'difficiles'", explique le jeune papa d'Archie et Lilibet, qui accepte la décision de l'homme. Et sera bien assez choqué de ce qu'il va trouver dans les dernières images prises de sa mère.

"Des photos en gros plan de la Mercedes réduite en miettes" sont dans le dossier, visiblement prises en chasse par les paparazzis présents sur les lieux ce soir-là. Ceux-là même que le chauffeur aurait voulu semer avant de perdre le contrôle du véhicule. "Il se dégageait de tous ces clichés une impression de chaos, une atmosphère révoltante de grand carnaval", décrit le prince, amer, avant de se rappeler des photos "plus nettes, [...] prises à l'intérieur de la Mercedes". Il y voit d'abord les autres passagers, puis la jeune femme. Et ce qu'il découvre le choquera à vie.

"Des chiens enragés"

"Je suis tombé sur les photos de Maman. Il y avait des lumières partout autour d'elle, une sorte d'aura, comme des halos. Des lumières très étranges. Dorées. De la même couleur que ses cheveux. Je ne savais pas d'où venaient toutes ces lumières [...]" se souvient-il, sûrement toujours ému et en colère.

"Et quand j'ai enfin compris, mon ventre s'est noué. Des flashs. C'étaient les flashs d'appareils photo. Et, au milieu de ces flashs, la trace fantomatique de visages – ceux des paparazzis. Ces hommes qui l'avaient prise en chasse... ils n'avaient pas cessé de la mitrailler alors même qu'elle gisait là, entre les sièges, inconsciente, ou à demi consciente". Le prince remarque cependant que son corps semble "indemne" : victime en réalité d'une plaie importante de la veine pulmonaire, elle en décédera quelques heures plus tard.

Très choqué que personne n'ait songé à lui venir en aide, Harry ne pardonnera pas à "ces chiens enragés repus de son corps sans défense" qui ont gâché son enfance. Mais confie un dernier souvenir douloureux : "J'essayais de faire monter les larmes, mais j'étais incapable de pleurer, parce qu'elle était si belle, et si vivante".