Brigitte Macron et Caroline de Monaco réunies pour Stéphane Bern, un "vainqueur"

Lors de la soirée, Brigitte Macron, installé auprès de Xavier Darcos (Chancelier de l'Institut de France), a prononcé quelques mots et saluer les actions de Stéphane Bern. La Fondation Stéphane Bern pour l'Histoire et le Patrimoine-Institut de France a pour mission de concourir à la protection du Patrimoine et de financer des projets d'éducation et de partage des connaissances sur l'Histoire. "Dès qu'Emmanuel est devenu président, je l'ai invité à venir me parler du Patrimoine (...). Dès que je vous ai trouvé, j'ai vu en vous un vainqueur, parce que vous êtes un vainqueur, parce que vous ne vous inclinez jamais devant les obstacles. Vous y allez. Merci pour votre ardeur", a déclaré Brigitte Macron face à l'assistance, en comparant Stéphane Bern à Don Quichotte. Le passé de professeur de lettres et de théâtre de la première dame a resurgi.