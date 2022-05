Cannes 2022 : Léa Drucker mise sur la transparence au côté d'une Emilie Dequenne impeccable

Caméra d'or à Cannes 2018 avec Girl, le réalisateur Lukas Dhont avait bouleversé les festivaliers. Le réalisateur et scénariste belge revient sur la Croisette, cette fois en compétition officielle pour la Palme d'or avec son nouveau long métrage, Close. Présenté ce 26 mai 2022, le film a fait sensation, applaudie par une longue standing ovation dans la salle. De quoi ravir les interprètes de cette oeuvre bouleversante, parmi lesquelles Léa Drucker et Emilie Dequenne.

Avant d'assister à la projection de Close, l'équipe du film a monté les marches vers le grand théâtre Lumière, plus que jamais soudée. Les talentueuses Emilie Dequenne et Léa Drucker ont répandu leur beauté et leur élégance sur le tapis rouge. La première est plus qu'une habituée au Festival : elle y a été révélée en 1999 par le drame Rosetta, réalisé par les frères Dardenne, qui lui a valu le prix d'interprétation féminine, tandis que le long-métrage a reçu la Palme d'or. À 40 ans aujourd'hui et désormais césarisée (second rôle pour Les Choses qu'on dit, les choses qu'on fait), l'épouse de Michel Ferracci était impeccable dans sa robe bleu nuit qui soulignait sa taille.

César de la meilleure actrice pour Jusqu'à la garde en 2019, Léa Drucker (50 ans) continue de tracer son chemin dans le cinéma français, devenant l'une des pointures féminines du 7e art hexagonal. Pour la soirée cannoise, la maman de Martha (bientôt 8 ans) a opté pour une tenue alliant transparence et décolleté plongeant, lui donnant une allure divine.

Le long métrage Close raconte l'amitié fusionnelle entre deux garçons de treize ans, Leo et Remi, qui va soudainement être perturbée. Essayant de comprendre ce qui s'est passé, Leo cherche du réconfort en se rapprochant de la mère de Remi, Sophie. Kevin Janssens, Gustav De Waele, Eden Dambrine et Marc Weiss ont formé la gent masculine de la distribution du film, s'affichant dans d'élégants smokings parfaits pour l'occasion.