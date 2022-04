Cristiano Ronaldo, Laure Manaudou, Amel Bent... 14 stars qui se sont exprimées sur la perte d'un bébé

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez attendaient avec impatience la venue de leurs jumeaux. Mais si la famille s'est agrandie avec la naissance d'une petite fille, l'attaquant de Manchester United et sa compagne ont dû faire à la perte tragique de leur autre bébé, qui n'a pas survécu à l'accouchement. De quoi anéantir le couple, qui trouve néanmoins la force de vivre dans la naissance de leur fille. Comme eux, d'autres célébrités ont malheureusement connu la douloureuse expérience de perdre un enfant. Et qu'elle soit précoce ou non une fausse couche reste un évènement difficile à surmonter. Certaines de ces stars se sont depuis exprimées sur cette perte.

Ingrid Chauvin a perdu sa fille, en 2014, alors qu'elle était âgée de 5 mois. La comédienne, devenue maman en 2016 de Tom, s'est depuis épanchée sur la perte tragique de sa petite Jade, atteinte d'une grave malformation cardiaque. L'interruption spontanée de grossesse touche environ 1 femme sur 10 et aujourd'hui, le sujet tente heureusement à devenir de moins en moins tabou. Ainsi plusieurs célébrités ont évoqué leur fausse couche dans les médias.

Amel Bent, qui vient de donner naissance en ce mois d'avril 2022, à son troisième enfant – elle est maman de Sofia (6 ans) et Hana (4 ans et demi) – et d'un premier garçon, a vécu cet épisode traumatisant. Dans les colonnes de Nous Deux, la chanteuse a brisé le silence. C'est également le cas de Marlène Schiappa. La ministre a reconnu avoir fait une fausse couche dans Une Ambition intime sur M6. Maman de trois enfants, Laure Manaudou a elle aussi perdu un bébé, alors qu'elle était enceinte de quatre mois. "Je sais que je ne suis pas seule dans ce cas, de nombreuses femmes ont dû subir cette épreuve, et j'ai la chance d'être déjà maman. Frédérick Bousquet et moi allons affronter cette expérience de vie", avait confié au Point celle qui partage aujourd'hui sa vie avec Jérémy Frérot, papa de ses deux derniers.

"Une expérience terrible et douloureuse"

Dans les colonnes de Gala, Christine Kelly, elle, avait évoqué ce drame dont elle a mis dix ans à se remettre : la perte de ses jumeaux, en 2001. "Hélas, je les ai perdus tous les deux alors que j'étais très avancée dans ma grossesse. Une expérience terrible et très douloureuse. (...) J'ai eu la chance de voir les bébés avant qu'on ne les emmène, ce qui m'a permis de faire le deuil, a confié celle qui est aujourd'hui l'heureuse maman d'une petite Léa. J'ai mis dix ans à m'en remettre. Mais aujourd'hui, j'arrive à en parler sans pleurer." Shy'm a perdu un premier enfant à cause d'une grossesse extra-utérine, en 2019, dont la chanteuse, maman d'un petit garçon aujourd'hui, a mis du temps à se remettre. Meghan Markle, elle, a fait une fausse couche en juillet 2020. Une expérience qu'elle avait commentée pour le New York Times, quelques mois après.