Fauve Hautot de retour dans Danse avec les stars : Tayc prêt à "défoncer" son prochain partenaire

Tayc n'a bien entendu pas tardé à lui répondre, avec une petite mise en garde. "Ma Princesse Hautot, promettez-moi une seule et unique chose, prenez soin de votre partenaire et faites le rêver autant que vous l'avez fait pour moi... Tout en lui assurant que s'il tombe amoureux de vous je le défonce. Je vous aime Mme", a-t-il répondu. Ce à quoi Fauve Hautot a répondu : "Vous m'aimez avec un bien grand S mon cher Frank. Promis. Je vous retrouve, en accord, dans l'Arène." Mais que personne ne se fasse de fausses idées. A l'occasion d'une interview pour Konbini, le jeune homme a assuré qu'il ne s'était jamais rien passé entre eux.

Quoi qu'il en soit, Fauve Hautot n'est pas la seule danseuse professionnelle à avoir annoncé son retour. Katrina Patchett et Inès Vandamme auront aussi le plaisir de fouler le parquet. Tout comme Jordan Mouillerac et Adrien Caby. En revanche, Denitsa Ikonomova, Christian Millette, Maxime Dereymez, Joël Luzo et Coralie Licata ne rempileront pas. Du côté du jury, on retrouvera François Alu, Chris Marques, Bilal Hassani et Marie-Agnès Gillot. Et pour l'heure, TF1 a officialisé trois participants : le chanteur international Billy Crawford, l'humoriste Florent Peyre et l'influenceuse Lea Elui.