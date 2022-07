Kad Merad fait un clin d'oeil à Julia Vignali au Marrakech du rire : sa compagne hilare

Evènement mardi 19 juillet 2022 sur M6. Le Marrakech du rire a fêté ses 10 ans. Pour l'occasion, le créateur et organisateur Jamel Debbouze a mis les petits plats dans les grands afin d'offrir un grand spectacle au public. Kad Merad notamment était convié et il n'a pas manqué de faire un clin d'oeil à sa compagne Julia Vignali.

Nombreux étaient les artistes à se succéder sur la scène du Marrakech du rire. Ahmed Sylla a ouvert le bal avec l'époux de Mélissa Theuriau. Le public a ensuite pu écouter Jeff Panacloc, Kev Adams, Nawell Madani - dont le compagnon a fait sensation - ou encore Camille Lellouche, enceinte de son premier enfant. Kad Merad n'a également pas pu refuser l'invitation de Jamel. Ainsi, en cours d'émission, l'acteur de 58 ans est apparu à la batterie, avec l'orchestre. Il a ainsi pu démontrer son talent de musicien, mais aussi de chanteur puisqu'il a donné de la voix sur le tube Ma Gueule de Johnny Hallyday.

Puis, après avoir fait savoir que Dany Boon et lui souhaitaient prendre la place de Jamel Debbouze l'an prochain, Kad Merad a livré une interprétation originale de Vielle Canaille, de Serge Gainsbourg, avec le papa de Léon Ali Debbouze (13 ans) et Lila Fatima Brigitte Debbouze (10 ans). "Je t'ai présenté ma femme, vielle canaille", a-t-il notamment chanté. C'est alors que Julia Vignali est apparue à l'écran, hilare. Un clin d'oeil qui a dû ravir le public et la principale intéressée.

Rappelons que Julia Vignali et Kad Merad se sont rencontrés en 2014, sur le plateau de C à vous, alors que la présentatrice remplaçait Anne-Sophie Lapix. "La première fois que je l'ai approchée physiquement, c'est là. Je ne dirai pas après comment ça s'est passé. Julia Vignali que j'avais aperçue, et....ben bon bref, commencez pas à m'emmerder, sinon je vous sors des dossiers, Eric Dussart. Je préfère vous parler de ce que je vais faire aux Césars", avait confié l'acteur très gêné sur les ondes de RTL, en 2019. Même s'il s'affiche parfois ensemble, le couple préfère en effet rester discret. Cela n'empêche pas les tourtereaux de faire quelques exception de temps en temps. "Moi, mon amoureux actuel m'a regardée aux Maternelles", avait confié Julia Vignali dans l'émission en question. Et d'ajouter qu'il "est tombé amoureux" en la voyant à l'écran.