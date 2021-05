Kate et William de sortie : ils repartent avec un cadeau qui ne passera pas inaperçu au palais !

Après s'être contentés de quelques visioconférences depuis leur maison de campagne du Norfolk, le prince William et Kate Middleton ont pleinement repris le rythme des sorties officielles. Le 13 mai 2021, le duc et la duchesse de Cambridge ont quitté le palais de Kensington pour se rendre dans le centre de l'Angleterre, à Wolverhampton. Sur place, le couple a retrouvé des enfants et des adolescents pour un atelier sportif et créatif dédié au bien-être.

Cette sortie visait à soutenir la semaine dédiée à la santé mentale, un domaine dans lequel Kate Middleton et le prince William s'investissent depuis de nombreuses années. Jeudi, les deux Britanniques ont donc joyeusement pris part à une session jardinage, tout en démontrant leurs talents au ping-pong ou au tir-à-l'arc. Comme à leur habitude, les Cambridge ont fait preuve d'esprit de compétition ! Côté look, ceux qui viennent de célébrer leurs 10 ans de mariage semblent avoir assorti leurs tenues en misant sur le bleu marine...

Les parents de George, Charlotte et Louis (7, 6 et 3 ans) ne sont pas repartis les mains vides : le couple s'est vu offrir une toile avec le prénom de leur fils aîné écrit en graffiti (voir diaporama). Une "oeuvre d'art" qui devrait faire plaisir au principal intéressé, mais qui surtout, ne passera pas inaperçue sur les murs du palais de Kensington ! A moins que la famille ne décide plutôt de l'accrocher à Anmer Hall, sa maison de campagne, où elle s'est confinée à plusieurs reprises ces derniers mois.

Depuis plusieurs jours, le prince William et Kate Middleton semblent être en pleine opération séduction. Laissant derrière eux le scandale provoqué par le départ du prince Harry et Meghan Markle de la monarchie, les Cambridge assurent leurs rôles de futurs roi et reine d'Angleterre tout en modernisant l'image de la Couronne. En plus de multiplier les sorties décontractées, allant jusqu'à conduire des tracteurs et balader des moutons rebelles, le duc et la duchesse ont récemment mis à jour leur compte Instagram pour y ajouter une touche plus personnelle qui n'est pas passée inaperçue.