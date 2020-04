Meghan Markle : Nouveau look décontracté avec une chemise hors de prix

Un premier anniversaire confiné

Après avoir entendu parler de l'association Project Angel Food par Doria Ragland, la mère de l'ex-actrice, le prince Harry et Meghan Markle ont proposé leurs services en cette période de crise sanitaire : "Ils nous ont dit avoir entendu que nos livreurs étaient surchargés et étaient volontaires pour alléger leur charge de travail", a expliqué Richard Ayoub, le directeur de l'association. "Meghan et Harry ont pris six livraisons dimanche dernier et puis ils ont dit 'On veut recommencer et en faire et plus', donc ils ont pris quatorze livraisons mercredi (...). Ils ont rencontré nos chefs, discuté avec les clients - ils voulaient juste s'assurer que les gens ressentent de l'amour et de l'estime (...). Meghan voulait montrer Los Angeles à Harry au travers de la philanthropie."

Cela fait près d'un mois que le duc et la duchesse ont quitté le Canada pour s'installer dans une mystérieuse demeure de Los Angeles avec leur petit garçon. C'est là qu'ils fêteront, confinés, le premier anniversaire d'Archie le 6 mai prochain.