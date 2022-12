Michaël Youn trompé par sa femme, la terrible vérité découverte d'une horrible façon

Elle embrasse sur la bouche le producteur du film

Depuis 2008, Michaël Youn mène une vie heureuse dans les bras de la belle Isabelle Funaro - qui fut autrefois la chérie de Pascal Obispo. Ils ont eu deux enfants ensemble, Seven en 2011 et Stellar en 2019. Son passé sentimental, en revanche, était bien plus houleux... notamment cette fois où il a voulu faire une surprise à l'une de ses ex. "C'était son anniversaire. Elle était en train de tourner à Vancouver au Canada, donc je prends l'avion, j'achète en arrivant un très beau bouquet de fleurs et je suis dans le lobby de l'hôtel, se souvenait-il en novembre 2018, sur les ondes de France Inter. Je l'attends, parce que je sais qu'elle va rentrer de tournage. Et là, elle rentre de tournage avec son équipe, elle est de dos, je la vois se diriger vers le comptoir, et elle embrasse sur la bouche le producteur du film en lui disant 'A plus tard'. Je lui ai donné son bouquet de fleurs et je suis reparti à Paris." L'essentiel c'est qu'il ait, depuis, trouvé sa route en direction du bonheur..