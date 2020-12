Miss France 2021 : Miss Provence, Miss Bourgogne... Découvrez les 15 demi-finalistes

Après un superbe défilé en maillot de bain devant Jean-Pierre Foucault, Sylvie Tellier, le jury 100% féminin composé d'anciennes Miss et les téléspectateurs, l'élection Miss France 2021 se poursuit. Désormais, elles ne seront plus que quinze à poursuivre l'aventure.

C'est sur des critères bien précis que l'organisation Miss France a sélectionné les Miss régionales encore en lice : leurs motivations ou encore leur culture générale.

Ce 19 décembre 2020, en direct du Puy-du-fou, et avec la complicité de la présidente du jury Iris Mittenaere, Miss France 2016 également élue Miss Univers la même année, Jean-Pierre Foucault a annoncé le nom des 15 reines de beauté sélectionnées pour accéder à la demi-finale du concours.

Les Miss qualifiées sont :

Miss Réunion : Lyna Boyer, 21 ans, 1m73, étudiante en troisième année de licence en Management.

Miss Ile-de-France : Lara Lourenço, 19 ans, 1,71 m, étudiante en BTS commerce international option luxe. Elle souhaite partager sa bonne humeur et des valeurs qui lui tiennent à coeur comme la tolérance.

Miss Normandie : Amandine Petit, 23 ans, 1m75, étudiante en Master 2 Management des établissements et structures gérontologiques. Elle souhaite devenir directrice d'un établissement de santé. Elle a fait de la danse de salon pendant sept ans et s'est découvert une passion pour la cuisine pendant le confinement.

Miss Corse : Noémie Leca, 19 ans, 1,78 m, en deuxième année de soins infirmiers.

Miss Provence : April Benayoum, 21 ans, 1m76, étudiante en bachelor commerce et marketing.

Miss Guadeloupe : Kenza Andreze-Louison, 20 ans, 1,75m, étudiante en licence de géoscience. Elle vient d'un quartier populaire et adresse un message à tous ceux "qui voient des obstacles se dresser" entre eux et leurs objectifs : "croyez en vos rêves !"

Miss Limousin : Léa Graniou, 20 ans, 1,71 m, suit des études pour devenir éducatrice de jeunes enfants. Très heureuse d'être parmi les 15 finalistes, elle hésite et a du mal à commencer son discours.

Miss Poitou-Charentes : Justine Dubois, 24 ans, 1,74 m, étudiante en en achats internationaux. Elle aussi est impressionnée, "même sans public".

Miss Côte d'Azur : Lara Gautier, 22 ans, 1m74, étudiante en dernière année de master en sciences du marketing. Il y a sept ans, elle se tenait dans le public de Miss France. C'est donc très émue qu'elle est aujourd'hui parmi les 15 finalistes de Miss France 2021.

Miss Mayotte : Anlia Charifa, 23 ans, 1,77 m, étudiante en master de marketing digital et s'est spécialisée en master création audiovisuelle.

Miss Bourgogne : Lou-Anne Lorphelin, 23 ans, 1,71 m, étudiante en marketing et business. La soeur de Marine Lorphelin souhaite aller à la rencontre des Français et devenir ambassadrice pour l'accès à une éducation pour tous, ainsi que pour l'équité pour tous. Elle se dit naturelle, simple, solidaire et avec une touche d'humour.

Miss Aquitaine : Leïla Veslard, 18 ans, 1,76 m, Baccalauréat Littéraire. Elle est chanteuse et danseuse professionnelle en parallèle de ses études.

Miss Rhône-Alpes : Anaïs Roux, 23 ans, 1,73 m, étudiante en cinquième et dernière année d'ostéopathie.

Miss Alsace : Aurélie Roux, 24 ans, 1,72 m, technicienne de laboratoire. Passionnée de danse depuis le plus jeune âge, elle souhaite s'engager dans une carrière artistique.

Miss Pays de La Loire : Julie Tagliavacca, 24 ans, 1,74 m, diplômée d'un master de marketing international. Elle envisage de créer sa propre marque et appelle aux votes.