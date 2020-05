Mort de Guy Bedos : Quand Michel Drucker faisait une remarque osée sur son ex

Sa mort a ébranlé le monde du théâtre, du cinéma mais aussi des médias. Guy Bedos s'est éteint à l'âge de 85 ans après s'être longuement battu contre la maladie. C'est son fils Nicolas Bedos qui a annoncé avec émotion sa mort jeudi 28 mai dernier sur ses réseaux sociaux.

De ce fait, les chaînes ont bouleversé leurs programmes pour dédier des hommages poignants à l'humoriste. France 3 a notamment diffusé un documentaire consacré à sa vie vendredi 29 mai, appelé Signé Mireille Dumas : Guy Bedos en toute liberté. Les téléspectateurs ont ainsi pu se replonger dans la folle aventure de Guy Bedos, marquée par de belles histoires d'amour. Le comédien, plusieurs fois marié, a longtemps partagé sa vie avec Sophie Daumier, décédée en 2004 d'une maladie rare. Ensemble, ils avaient eu l'occasion de partager quelques sketchs et d'accueillir une petite fille, Mélanie, en 1977. Guy Bedos avait également adopté son fils, mort en 2010.

Michel Drucker se souvient très bien de l'époque où le couple vivait encore des jours heureux. Invité à partager ses souvenirs dans le documentaire, l'animateur de 77 ans avait évoqué leur duo unique en son genre, tant du côté privé que du côté professionnel. "Je ne connais pas de couple d'humoristes à ce niveau là en France et dans le monde. C'est super original", déclarait-il. Au passage, Michel Drucker s'était permis de glisser son sentiment vis-à-vis de Sophie Daumier, lequel est très étonnant : "Et puis elle était hyper bandante Sophie !" Une remarque on ne peu plus familière que les internautes n'avaient pas vu venir. "Mais... Michel ???", "Ça m'a fait recracher mon café", peut-on lire entre autres.