Plus belle la vie : Tous les couples nés grâce à la série et certains ont même enchaîné les conquêtes !

Plus belle la vie est-elle plus efficace qu'un site de rencontres ? C'est ce que l'on pourrait croire en faisant le point sur tous les couples nés grâce à la célèbre série de France 3, qui tirera sa révérence le 18 novembre 2022.

Ceux qui ont rencontré l'amour plusieurs fois sur le tournage

Stéphane Hénon

Depuis 2007, l'acteur de 56 ans incarne Jean-Paul Boher dans Plus belle la vie. Un rôle qui lui a offert de belles histoires d'amour. C'est tout d'abord son ancienne épouse Isabelle qu'il a rencontrée sur le plateau, en 2009. Elle était chargée de la communication du programme et ensemble, ils ont vécu une idylle assez discrète, dont sont nés leurs fils Milo (en avril 2012) et Marceau (le 1er juillet 2016). Mais le couple n'a pas tenu et leur divorce a été officialisé en janvier 2021. "Je viens de divorcer. Ma vie suit assez la fiction ou c'est la fiction qui suit ma vie [à l'époque son personnage divorçait de Samia, NDLR]. Cela dépend des moments. J'ai un parallèle avec Boher qui est assez surprenant. Ma vie personnelle et la fiction se rejoignent souvent. (...) Cela se passe très bien avec mon ex-femme, donc tout va bien. Vous savez tout. J'ai tout dit. Je suis content", confiait-il à Télé Loisirs.

Quelques mois plus tard, il a révélé au grand jour sa relation avec Sacha Tarantovich qui incarnait le personnage d'Irina Kovaleff. Son personnage Boher et elle se sont mis en couple et ont même failli se marier dans la série. Mais leur histoire d'amour n'a pas duré, tout comme celle de l'acteur et de la belle blonde dans la réalité si l'on en croit les rumeurs. Cela fait un bon moment que tous deux ne se sont pas affichés ensemble sur les réseaux sociaux. En outre, ils ne sont plus abonnés l'un à l'autre.

Marwan Berreni

Celui qui prête ses traits à Abdel Fedala depuis 2009 a tout d'abord connu l'amour dans les bras de Coline d'Inca, l'interprète de Sybille Cassagne. Ils ont été ensemble de 2009 à 2015 et avaient adopté un chien, un shiba, prénommé Gina. C'est ensuite avec Myra Tyliann (Alison Valle) qu'il a débuté une romance en 2018, qui a duré jusqu'en 2019. "Oui, je vous fais part d'une partie de ma vie privée et effectivement je choisis de vous dire les choses belles qui m'arrivent plutôt que de communiquer sur les choses plus tristes. Donc oui, je suis séparé de Myra depuis près de 6 mois, et elle comme moi n'avons pas jugé utile "d'officialiser" quoi que ce soit sur internet (...) Je pensais que tout le monde serait en mesure de le comprendre", avait confié sur Instagram en avril 2020.

Ceux qui sont toujours en couple

Elodie Varlet et Jérémie Poppe

C'est en août 2010 qu'ils se sont rencontrés sur le tournage de Plus belle la vie. Et depuis, l'interprète d'Estelle Cantorel (depuis 2006) et celui de Romain Blanchard (en 2010) ne se quittent plus. Tous deux préfèrent rester discrets en ce qui concerne leur relation. Rares sont donc leurs confidences. En revanche, ils partagent de temps en temps des photos de couple ou de leur belle famille sur Instagram. Car oui ensemble, ils ont eu deux garçons : Marcus (8 ans) et Solal (5 ans).

Emanuele Giorgi et Cécile Mazéas

C'est en 2019 que l'interprète de Francesco (depuis 2014) a officialisé son couple avec Cécile Mazéas (une victime de l'enchanteur en 2015 puis Cécile Merle en 2021), lors d'un entretien avec Télé Loisirs. "J'ai vécu un véritable coup de foudre. (...) On s'était vu juste avant au maquillage, mais quand on s'est regardé pour la première fois... Jamais je n'avais vécu quelque chose comme ça", avait-il déclaré en avril 2019. Et de préciser que cela faisait trois ans qu'il était amoureux. De leur relation sont nés Valentino (3 ans) et Emy (7 mois).

Cécilia Hornus et Thierry Ragueneau

A l'instar d'Emanuele Giorgi et Cécile Mazéas ou encore Elodie Varlet et Jérémie Poppe, Cécilia Hornus (Blanche Marci depuis 2004) et Thierry Ragueneau (François Marci depuis 2004) sont très discrets. On sait tout de même qu'ils se sont rencontrés sur le tournage puisqu'ils jouaient un mari et sa femme. La réalité a donc rejoint la fiction puisqu'ils se sont mariés en avril 2017, à Trébeurden, dans les Côtes-d'Armor. Ils forment une belle famille recomposée. L'actrice est l'heureuse maman d'Emma et Léo (24 et 28 ans, nés de son ancienne union avec l'acteur-réalisateur Azize Kabouche) et son mari d'une fille prénommée Lutèce.

Juliette Chêne et Jean-Charles Chagachbanian

De 2004 à 2008 puis en 2012, elle a incarné Juliette Frémont dans Plus belle la vie. Un rôle qui lui a permis de rencontrer Jean-Charles Chagachbanian (Franck Ruiz depuis 2007). Même si depuis, l'actrice ne fait plus partie de la série, elle file toujours le parfait amour avec son compagnon. Bien qu'elle préfère rester discrète, Juliette Chêne pose parfois sur les réseaux sociaux avec l'amour de sa vie, pour le plus grand bonheur de leurs fans.

Sara Mortensen et Bruce Tessore

Celle qui a joué Coralie Blain de 2012 à 2019 a rencontré l'amour dans les bras de Bruce Tessore (Nicolas Berger de 2015 à 2018). C'est en 2015 qu'ils ont craqué l'un pour l'autre mais Sara Mortensen préfère que leur relation reste privée. "Je n'ai jamais dit nulle part que Bruce Tessore était le père de mon fils parce qu'il ne l'est pas. Ce sont des personnes mal informées qui ont répandu cette rumeur (...) Je n'ai aucun projet avec Bruce Tessore et nous n'avons jamais habité ensemble. Je ne donnerai jamais le nom du père de mon fils car il s'agit de ma vie privée", avait-elle toutefois récemment confié à Télé Star afin de faire une mise au point.

Ceux qui ont rompu

Rebecca Hampton et Serge Dupire

L'interprète de Céline Frémont (depuis 2004) a connu une idylle de deux ans (de 2004 à 2006) avec un ancien collègue. Il s'agit de Serge Dupire, qui est arrivé la même année que son ex-compagne pour jouer Vincent Chaumette. Leur histoire a pris fin à cause de la médiatisation. "J'avais dit à l'époque que la presse avait un peu tué notre histoire. C'était compliqué car on tombe amoureux, on vit un truc extraordinaire, et d'un coup, notre vie est dans les journaux, c'est très perturbant, regrette-t-elle. Ça a participé à la fin de cette histoire, puis, on se met à faire attention à tout." D'ailleurs, depuis, Rebecca Hampton est devenue méfiante... "J'avais peur de tout et tout le monde. Ce n'était pas ma meilleure période, car je découvrais la presse", avouait la belle blonde de 49 ans à Gala, en juin 2021.

Dounia Coesens et Ambroise Michel

C'est une histoire d'amour qui est née et a été vécue dans le plus grand secret. C'est en 2009 que le public a appris que l'interprète de Johanna Marci (depuis 2004) et celui de Rudy Torres (de 2004 à 2013) avaient formé un couple durant quelques mois. "Au début, c'était très dur de me retrouver seule à Marseille. Je pleurais beaucoup et ne trouvais du réconfort qu'en grattant ma guitare", confiait la jeune femme de 34 ans à Gala. Mais elle a vite retrouvé du réconfort dans les bras du charmant brun de 40 ans avec qui elle était en colocation. Depuis leur rupture, ils sont restés en bons termes.

Eléonore Sarrazin et Bryan Trésor

Les interprètes de Sabrina Gocelin (depuis 2016) et Baptiste Riva-Marci (depuis 2014) ont formé un couple discret. Si bien qu'on ne sait rien concernant leur romance. On est simplement certain qu'aujourd'hui, ils font leur vie chacun de leur côté.

Marie Réache et Alexandre Fabre

Celle qui joue Babeth Nebout depuis 2012 et l'interprète de Charles Frémont depuis 2004 ont formé un couple par le passé. Ensemble, ils ont eu un fils prénommé Jules Fabre (25 ans) qui a rejoint le casting de Plus belle la vie sous les traits de Théo Bommel, en 2017. Ils se sont séparés quelques années après sa naissance.