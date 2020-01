Taylor Swift, son anorexie : "Les photos de paparazzi ont tout déclenché"

Taylor Swift vient de révéler pour la première fois qu'elle avait souffert d'un trouble du comportement alimentaire. Dans son nouveau documentaire Netflix, Taylor Swift: Miss Americana, dont l'avant-première avait lieu lors du festival de Sundance le jeudi 23 janvier 2020, elle évoque cette partie forcément difficile de sa vie.

Dans le film, elle explique que les photos de paparazzi "ont déclenché" ce trouble alimentaire. "[Dès que je voyais] une photo de moi où mon ventre était trop gros ou que quelqu'un disait que j'étais enceinte, ça déclenchait cette envie de m'affamer un peu, d'arrêter de manger", explique Taylot Swift. Son trouble, dont elle ne dit pas le nom mais qui semble bien être l'anorexie, a pris une place plus en plus importante dans la vie de l'artiste américaine, jusqu'à ce que cela affecte ses performances en concert.

"Je pensais qu'il fallait que je me sente au bord de l'évanouissement à la fin de chaque concert, voire en plein milieu. Maintenant je réalise que si tu manges, tu as de l'énergie, tu es plus forte, tu peux enchaîner les concerts et ne pas te sentir fragile", poursuit Taylor Swift, qui est aujourd'hui guérie et en pleine santé.