Victoria et Sofia de Suède : Robes majestueuses et tiares étincelantes... bataille de looks entre les princesses

C'est une tradition en Suède : chaque année, aux alentours de Noël, tous les lauréats des 5 prix Nobel décernés quelques semaines plus tôt sont reçus à Stockholm pour recevoir leur prix de la main du roi Carl XVI Gustaf. Et ce week-end marquait le grand retour de cette cérémonie symbolique après deux ans de pandémie. Pour l'occasion, une grande partie de la famille royale était réunie... et s'était mise sur son 31 !

La princesse héritière Victoria, notamment, a fait une belle impression ce samedi, lors du banquet qui a suivi la cérémonie de remise des prix. A 45 ans, la jeune femme avait choisi une robe rose en satin signée de la marque suédoise Camilla Thulin. Large, avec des jupons, la magnifique pièce lui donnait de véritables airs de Sissi. Une impression confirmée par sa tiare sublime en diamant, ainsi que par sa broche à l'effigie de son père.

Sérieuse mais souriante, la princesse a discuté avec les nombreux invités, dont les deux français Annie Ernaux (Littérature) et Alain Aspect (Physique). Il faut dire que depuis son enfance, elle parle couramment 5 langues : le suédois, l'anglais, l'allemand, le français et l'espagnol ! Brillante, elle a cependant trouvé une rivale de beauté et de classe : sa belle-soeur Sofia, arrivée au bras du prince Carl Philip. Pour ce dîner, l'ancienne présentatrice avait choisi une longue et large robe blanche Ida Lanto, une autre marque suédoise.

Avec son col haut et ses manches immaculées, la maman d'Alexander (6 ans), Gabriel (5 ans) et Julian (18 mois) était absolument splendide, presque divine avec sa tiare de topaze posée dans ses cheveux noirs. Radieuses, les deux femmes se sont retrouvées le lendemain soir pour un nouveau dîner. Et un style... complètement différent !

Autre dîner, autre look !

Victoria, toujours accompagnée de son mari Daniel, était cette fois vêtue d'une robe moulante verte et brillante Elie Saab, dont l'ouverture dans le dos lui donnait un air particulièrement sexy. Coiffée d'un chignon travaillé, la mère d'Estelle et Oscar (10 et 6 ans) a une nouvelle fois rayonné avec sa mère, la reine Silvia, dont les looks sont toujours très travaillés également et qui portait une robe orange.

Orange, c'était également la couleur choisie par la princesse Sofia pour cette deuxième soirée : longue, sa tenue très originale de la marque estonienne Lilli Jahilo allait parfaitement avec ses escarpins beiges et la tiare qui ornait ses longs cheveux lâchés.

Bref, un défilé de look, auquel on peut ajouter les tenues de la reine Silvia mais également de la princesse Mette-Marit de Norvège, qui a accompagné les lauréats du Prix Nobel de la paix et qui était sublime en rouge. Seule absente, la princesse Madeleine de Suède et son mari Christopher, qui habitent à New York avec leurs trois enfants (Leonore, 8 ans, Nicolas, 7 ans, et Adrienne, 4 ans).