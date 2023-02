Kate Middleton : Veste à 60€, boucles d'oreilles à 10€... La princesse s'éclate loin de ses tenues de luxe !

C'était une rencontre que les deux femmes attendaient sûrement avec impatience : désignée patronne de l'expédition en solo en Antarctique de la capitaine Preet Chandi, Kate Middleton a fait le déplacement jusqu'à Derby, dans le nord du pays, pour la rencontrer. Très heureuse, elle a d'ailleurs serré la jeune aventurière dans ses bras, un geste plutôt rare pour la femme du prince William, en solo pour l'occasion mais qui préfère en général les poignées de main avec les adultes qu'elle rencontre chaque jour.

Mais cette rencontre semblait être placée sous le signe du naturel ! La princesse de Galles avait en effet abandonné ses strictes jupes droites, ses bibis et ses escarpins pour un look bien plus "normal" : un jean LK Bennett, des baskets de la marque Veja et un blazer blanc. Une veste particulièrement admirée par la presse anglaise pour sa simplicité... et son prix : 60 euros !

Quant à ses bijoux, ne vous attendez pas à plus cher : les boucles d'oreilles viennent de chez Accessorize et n'ont couté que 8 livres. Réputée pour dépenser sans compter lorsqu'il s'agit de sa (luxueuse !) garde-robe, la jeune femme va marquer des points dans l'opinion publique, surtout en cette période où l'Angleterre, plongée dans une grave crise économique, s'apprête à dépenser à nouveau beaucoup d'argent pour le couronnement de Charles III, le 6 mai prochain...

Une princesse multi-tâches

Un véritable événement national pendant lequel elle va jouer les premiers rôles aux côtés de son mari, nouveau prince héritier, mais également de ses enfants, George (9 ans), Charlotte (7 ans) et Louis (4 ans), adulés par les fans de la famille royale à chacune de leurs sorties. Et s'ils gèrent de mieux en mieux la foule et les responsabilités, les trois bambins sont très préservés par leurs parents le reste du temps : scolarisés près de chez eux, à Windsor, les enfants grandissent presque normalement.

Ce qui permet à leur mère de faire ses déplacements comme celui à Darby, où elle a tenté de tirer des charges lourdes avec son corps, un exercice qui a fait rire le public présent et pour lequel elle s'est exécutée sans rechigner, avec classe... et beaucoup d'humour ! Désormais, on imagine qu'elle suivra les nouvelles aventures de la jeune Preet Chandi de son salon, avant une nouvelle rencontre qu'on espère moins sportive !